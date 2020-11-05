Gameloop (Tencent Gaming Buddy) FPS Artırma Yolları

İçerisinde Call of Duty Mobile, Garena, Standoff ve PUBG Mobile gibi efsane Android oyunlarını barındıran ve bunları PC’de oynamanıza yarayan Android emülatörü Gameloop (eski adıyla Tencent Gaming Buddy), eski bilgisayarlarda donma ve FPS düşüşü sıkıntıları çıkartabiliyor. Tencent Gaming Buddy FPS artırma yollarını görmek için tıklayın.

PUBG Mobile, mobil platformdaki battle royale oyunları arasında en iyi ve en popüler olanlarından biri. Mobil sürümün çıkışının birkaç hafta ardından geliştiriciler, oyunu PC’de de oynamanıza yarayan Gameloop (Tencent Gaming Buddy) Android emülatörünü de resmi olarak yayınlamışlardı. Oyun şu anda 100 milyondan fazla indirme sayısına ve Google Play Store’da 4,2 yıldız dereceye sahip.

PUBG Mobile’in her ne kadar bir mobil oyun olsa da yüksek performans veren bir sistem gerektirdiği maalesef aşikar. Bu noktada orta-alt segment bilgisayara sahip oyuncular, oyunu oynarken gecikme ve FPS düşüşü sorunları yaşıyor. Biz de PUBG Mobile oynarken Gameloop ya da Tencent Gaming Buddy FPS değeri nasıl artırılır anlattık.

PUBG Mobile Gameloop (Tencent Gaming Buddy) FPS artırma taktikleri:

Arkada çalışan tüm uygulamaları kapatın

Grafik ayarlarınızı düşürün

Android emülatörü çözünürlüğünü düşürün

Sanallaştırmayı etkinleştirin

Arkada çalışan tüm uygulamaları kapatın

Adım #1: Görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev Yöneticisini açın.

Görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev Yöneticisini açın. Adım #2: Programlar kısmına gelin.

Programlar kısmına gelin. Adım #3: İşlemci ve RAM’i gereğinden fazla sömüren programları kapatın.

Çoğu zaman arka planda çalışan gereksiz uygulamalar sisteminizi çok fazla yavaşlatır ve FPS düşüşüne sebep olur. Tencent Gaming Buddy FPS artışı sağlamak için görev yöneticisini açın ve Programlar kısmında arkada çalışan, CPU ve RAM’i sömüren tüm programları kapatın.

Grafik ayarlarınızı düşürün

Adım #1: Oynadığınız oyunu (PUBG Mobile, COD Mobile, Garena) açın ve Ayarlarına girin

Oynadığınız oyunu (PUBG Mobile, COD Mobile, Garena) açın ve Ayarlarına girin Adım #2: Grafik seçeneğine gelin.

Grafik seçeneğine gelin. Adım #3: Bütün özellikleri en düşüğe çekin.

Herhangi bir oyunda FPS artışı sağlamak için en etkili yol, oyunun grafik ayarlarını düşürmektir. Oynadığınız oyunun ayarlar kısmına gidip grafik ayarlarını açın ve bütün özellikleri en düşüğe çekin. Grafikleri düşürürken FPS seçeneğini en yükseğe çekmeyi de ihmal etmeyin.

Android emülatörü çözünürlüğünü düşürün

Adım #1: Sağ üstteki 3 çizgi ikonuna tıklayın

Sağ üstteki 3 çizgi ikonuna tıklayın Adım #2: Motor sekmesine gelin

Motor sekmesine gelin Adım #3: Çözünürlüğü düşürün.

Özellikle PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile’ı oynarken Gameloop veya eski adıyla Tencent Gaming Buddy FPS artışı sağlamak için emülatörün çözünürlüğünü de düşürebilirsiniz. Oyunun görüntü kalitesi düşse de alacağınız FPS bir hayli artacaktır.

Sanallaştırmayı etkinleştirin

Adım #1: Bilgisayarınızı başlatırken BIOS menüsünü açmak için gerekli F tuşuna basın. (Genellikle F11, F8 veya F2 oluyor)

Bilgisayarınızı başlatırken BIOS menüsünü açmak için gerekli F tuşuna basın. (Genellikle F11, F8 veya F2 oluyor) Adım #2: Sistem Konfigürasyonu (System Configuration) sekmesine gidin.

Sistem Konfigürasyonu (System Configuration) sekmesine gidin. Adım #3: Virtualization Technology’ye gelip Enter’a basın ve Enabled yapın.

Virtualization Technology’ye gelip Enter’a basın ve Enabled yapın. Adım #4: F10 tuşuna basın ve seçenekleri kaydederek bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Sanallaştırma (virtualization) teknolojisi, bilgisayarınızın diğer işletim sistemlerini taklit etmesini sağlar. Bazı bilgisayarlarda bu özellik fabrika çıkışında etkin olsa da çoğunda devre dışı durumda. Bu özelliği etkinleştirmek için bilgisayarınızın BIOS ayarlarına gitmeniz gerekiyor. Eğer hangi tuş kombinasyonuyla BIOS’unuzu açacağınızı bilmiyorsanız anakart modelinizi internette aratarak bulabilirsiniz.

Böylelikle bir PUBG Mobile oyununu PC’de oynamanıza yarayan Gameloop (Tencent Gaming Buddy) üzerinde FPS nasıl artırılır sorusunu yanıtladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.