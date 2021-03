George R.R. Martin ve HBO, yeni bir genel anlaşma imzaladı. Anlaşma ile birlikte Martin, hem HBO hem HBO Max için yeni projeler geliştirmeye 5 yıl daha devam edecek.

Tüm zamanların en çok izlenen kült yapımlarından biri olan Game of Thrones'un senaryosunun kaynağı olan 'A Song of Ice and Fire' serisinin yazarı George R.R. Martin, uzun yıllardır HBO ile çalışıyor. Game of Thrones'da serinin yazarı olmasının dışında yönetici yapımcı olarak da yer alan Martin, bir yandan da uzun zamandır Game of Thrones evreninden farklı hikayeler izleyeceğimiz yeni projeler üzerinde çalışıyor.

Şu an çalışmaları devam etmekte olan ve bir süredir de herkesin merakla beklediği, Game of Thrones evrenine ait yeni hikayelerin de yolda olduğunu düşündüğümüzde şaşırtıcı olmayan bir anlaşma yapılmış durumda ve Martin, önümüzdeki 5 yıl boyunca yine HBO ile çalışmaya devam edecek.

Biri yapım aşamasında olan, bilinen 6 yeni proje:

Martin'in HBO ile imzaladığı 5 yıllık anlaşma boyunca ilgileneceği altı proje var. Üstelik bu rakam yalnızca şu an için bir şekilde açıklanmış ya da duyulmuş olanlar. Bunlar dışında karşımıza ne gibi projeler çıkacak henüz bilemiyoruz ancak gelecek olanlar arasında da heyecan yaratan yapımlar olduğunu söylemek mümkün.

Bunlardan ilki, artık 2022'de karşımıza çıkacağına dair ilk açıklamaların da yapıldığı ve bizi Game of Thrones evreninden birkaç yüz yıl öncesine götürecek 'House of the Dragon'. Martin, bu projede yaratıcı ve yönetici yapımcı olarak yer alıyor.

House of Dragon dışında şu an geliştirme aşamasında olan bazı projelere de göz atmak gerekirse; yine GoT'dan yaklaşık 1000 yıl öncesine gideceğimiz Nymeria isimli proje, bir Targaryen olan Corlys Velaryon'un Sea Snake isimli efsane gemisi ile çıktığı ve keşfedilmemiş mistik yerleri keşfettiği yolculuklarını konu edinecek olan 9 Voyages, Flea Bottom isimli ve konusu tam olarak bilinmese de Ser Davos Seaworth ve Gendry gibi bazı karakterlerin yetiştiği fakir bir bölge olan Flea Bottom'ı temel alacak olan bir yapım ve Tales of Dunk & Egg isimli, Martin'in yazımını 2005 yılında tamamladığı ve Ser Duncan the Tall (Dunk) ve Aegon V. Targaryen'in (Egg) maceralarını konu alan bir yapım.

Şu an için bu saydığımız projelerin tamamı geliştirme aşamasında ve Martin'in liderlik ettiği yazarlar ekibi tarafından çalışmalara devam ediliyor. Bunlar dışında bir de animasyon projesi üzerinde çalışıldığı biliniyor ancak bu projeye dair henüz herhangi bir detay gelmiş değil.