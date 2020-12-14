Geçtiğimiz hafta yayınlanan Elektrik Dağıtım Gelirleri tebliği ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tebliğde değişiklik yapıldığını ve temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi giderlerin faturaya eklenemeyeceğini aktardı.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlerde şirketlerin haberleşme, seyahat ve konaklama gibi harcamalarının da elektrik faturalarına ekleneceğinin ifade edilmesi, büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldığını bildirdi.

EPDK Başkanı Yılmaz, konuyla ilgili olarak “İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğ ile zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana -hatta özelleştirme öncesinde dahi- tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik.” şeklinde konuştu.

"Temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz"

“Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir.” diyen ve söz konusu ilgili tebliğ ile ilgili vatandaşların EPDK’ya ve enerji sektörüne duyduğu güveni zedeleyecek açıklamalarda bulunulmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Yılmaz, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.”