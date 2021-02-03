GKN Aerospace, eVTOL Adlı Hava Otobüsünü Tanıttı

Uçan otomobiller pazarı gittikçe kızışırken GKN Aerospace başka bir konseptle karşımıza çıktı. Firma, 30-50 kişi arası yolcu kapasitesine sahip olan elektrikli uçan otobüsünü tanıttı.

Jetgiller çizgi filminde gördüğümüz uçan otomobiller artık çok da uzak bir gelecekte değil. VTOL adı verilen hava taksileri için genel olarak 4 ya da 5 kişilik prototipler görmeye alışkınız. GKN Aerospace ise bambaşka bir konsept sunuyor: Uçan otobüsler.

İngiltere menşeli dev şirket, Skybus adını verdiği ve 30 kişiden 50 kişiye kadar değişen kapasitelere sahip uçan otobüsleri sundu. Böylece hava taşımacılığında oldukça ilginç bir alternatif geliyor.

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Birleşik Krallık'taki Future Flight Challenge adı verilen etkinlik için geliştirilen bu proje oldukça dikkat çekici. Future Flight Challenge adlı etkinlik için Birleşik Krallık hükümeti 125 milyon sterlin, sektördeki firmalar da 175 milyon sterlin gibi bir bütçe oluşturmuştu.

Genelde dikey havalanan otomobil tasarımları bildiğimiz taksilerle benzer kullanıma sahip. Bu araç ise daha çok kısa mesafelerde makul bütçelerle uçuş yapmayı ve toplu taşıma hizmeti sunuyor. Gözünüzde canlanması için boğazın üstünden uçan, karşıya geçmek için minibüse biner gibi bindiğiniz bir araç hayal edebilirsiniz.

GKN'e göre bu araç, şehir içinde toplu taşımayı çok daha uygun fiyatlı, hızlı ve verimli hale getirebilecek. Ayrıca yollardaki trafiği de azaltacak ve araçların daha rahat hareket edebilmesi için yer açılmış olacak.

Henüz kanatlı otobüsler yok

Bu araç şu anda bir konsept tasarım olarak gözüküyor. Şu anda firmanın girişimi daha çok bir pazar araştırması noktasında bulunuyor. Henüz böyle bir araç olmamasına rağmen üretilmesi durumunda gerekecek altyapı ve düzenlemeler de önümüzde önemli bir engel olarak gözüküyor.

GKN, yeni Global Technology adlı merkezinde partnerleri Swanson Havacılık Danışmanlık, Pascal+Watson ve Connected Places Carapult ile birlikte Skybus projesinin önderliğini üstlenecek. Bu ilginç projeyi takip etmek faydalı olacaktır.