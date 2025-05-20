Google, Gmail'e gelecek yeni yapay zekâ destekli 'akıllı yanıtlarla' artık e-posta göndereceğiniz kişiye özgü yanıtlar sunabilecek.

Google, Gmail’in yapay zekâ destekli “akıllı yanıt” özelliğini önemli düzeyde geliştirdiğini duyurdu. Artık bu yanıtlar yalnızca mevcut e-posta içeriğini değil, aynı zamanda Google Drive’daki belgeleri de tarayarak çok daha zengin, bağlama uygun ve kişiye özel cevaplar önerecek.

Gmail, Gemini sayesinde konuyu anlamakla kalmayıp, ilgili içerikleri tarayıp gerektiğinde belgelerden veri çekerek uzun, anlamlı ve detaylı yanıtlar yazabilecek. Üstelik yeni sistem, kime yazdığınıza göre tonlamayı da ayarlayacak. Resmî e-postalarda daha ciddi, arkadaşlarınızla olan yazışmalarınızda ise daha samimi ifadeler sunacak.

E-postayı kime yazdığınıza göre yanıtlar çeşitlilik gösterecek

Yeni akıllı yanıtlar Temmuz ayında Google Labs üzerinden alpha sürecine girecek. Web, iOS ve Android sürümlerinden kullanılabilecek ve yılın üçüncü çeyreğinde herkesin kullanımına açılacak. Özellikten yalnızca Google One AI aboneleri faydalanabilecek. Google, gelecekte bu özellikleri ücretsiz kullanıcılara da açmanın “mümkün” olduğunu söylüyor.

Gmail’e ayrıca başka yenilikler de geliyor. Gemini ile gelen “inbox cleanup” özelliği sayesinde belirli kişilerden gelen okunmamış e-postalar tek komutla silinebilecek. Takvim entegrasyonuyla toplantı saatleri önerileri de yapılabilecek. Bu sayede kullanıcıların zamandan tasarruf etmesi ve yüzlerce e-posta arasında daha az vakit harcaması hedefleniyor.