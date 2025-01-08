CES'te adından söz ettiren ilginç bir teknoloji de lastik üreticisi Goodyear'dan geliyor.

Goodyear, Hollanda merkezli araştırma kuruluşu TNO ile birlikte geliştirdiği SightLine adlı akıllı lastik teknolojisini Las Vegas’taki CES 2025 fuarında tanıttı.

2029’a kadar satılan tüm araçların otomatik acil frenleme (AEB) sistemine sahip olması gerekecek ancak mevcut teknolojiler, özellikle olumsuz hava koşullarında yetersiz kalıyor. Goodyear tam da bu sorunu çözmek için devrim niteliğinde bir adım atıyor.

Goodyear'ın akıllı lastikleri nasıl çalışıyor?

Bu yeni teknoloji; yağmur, kar ve buz gibi zorlu yol koşullarını algılayan ve bir aracın otomatik frenleme sistemine erken tepki verebilmesi için gerekli veriyi sağlayan sensörlerle donatılmış.

Goodyear’ın açıklamasına göre bu lastikler sayesinde tehlikeli durumlarda araçlar daha erken fren yapabilecek. Bu da çarpışma risklerini önemli ölçüde azaltacak. SightLine teknolojisi, saatte 80 km hıza kadar etkin bir şekilde çalışabiliyor ve düşük sürtünmeli yüzeylerde bile güvenli fren mesafesi sağlıyor.

Goodyear, 2021 yılında tanıttığı akıllı lastik konseptini bir adım öteye taşıyarak, lastiklerin yalnızca hava basıncını ve aşınma oranını ölçmekle kalmayıp sürtünme miktarını da analiz ettiğini belirtti. Bu bilgiler, AEB sistemine entegre edilerek hem sürücülerin hem de yolda bulunan diğer kullanıcıların güvenliğini artıracak.

Goodyear'ın yeni lastikleri ne zaman kullanıma sunulacak?

Henüz tüketiciye sunulma tarihi belli olmayan bu lastikler şimdilik konseptten ibaret.

Goodyear sözcüsü Caitlyn Duran, bu yeniliğin “teknolojinin potansiyelini sergilemek için hazırlandığını” ve şimdilik ticari bir ürün olmadığını belirtti.

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