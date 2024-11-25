1960’larda, otomobil sektörüne çığır açan bir gelişme yaşanmıştı. Birazdan göreceğiniz devasa büyüklükteki bu tekerler, bırakın taşı, insana dahi zarar vermiyordu.

Engebeli araziler için müthiş bir kullanım kolaylığı sağlayan bu lastiklerin bugünkü lastiklerden dünya kadar farkı var.

En önemli fark ise güvenlik. Peki bugün neden bu lastikleri kullanmıyoruz?

Bu lastikler ilk olarak dönemin önemli teknoloji dergisi Mechanix Illustrared’te dikkat çekti.

Derginin 1957 yılının Aralık sayısında yayımlanan bir fotoğraf, kocaman bir tekerleğe sahip olan kamyonun bir kadını ezdiğini, kadının ise güldüğünü gösteriyordu. Başta çok korkutucu gelebilecek olan bu fotoğraf, aslında lastiklerin ne kadar “güvenilir” olduğunu öne çıkarıyor.

Başlıkta ise bu aracın 7 ton ağırlığındaki Chevrolet yapımı "Albee Rolligon" olduğu belirtilmiş. Rolligon aslında engebeli arazilerde, çöl veya tundra gibi yumuşak zeminlerde ilerlemek için tasarlanan özel lastiklere verilen bir marka ismi. Yani biz bu lastikleri “Rolligon” olarak biliyoruz.

Geniş yüzey alanına sahip bu lastikler, düşük basınçta şişiriliyor.

Biraz daha kafanızda canlanması için normal bir otomobil lastiği ile karşılaştıralım. Bu lastikler genellikle 30-35 PSI arasında bir basınca sahip. Bu düşük basınç sayesinde araç, geleneksel lastiklerin aksine geniş bir yüzeye yayılıyor ve yere çok daha düşük bir basınç uyguluyor.

İşte düşük basınca sahip Rolligon lastikler, birinin üzerinden geçse bile kişiye herhangi bir zarar vermiyor.

Bu lastikler, William Hamilton Albee tarafından tasarlandı.

İlginç fikrini geliştiren Albee, birçok danışmanlık ve tartışma sonrasında Goodyear Tire and Rubber Company, Albee'nin tasarımına dayalı lastikleri üretmeyi kabul etti. Bu üretimin sonunda Albee, "Albee Rolligon Company"yi kurarak düşük basınçlı lastiklerle donatılmış araçlar üretmeye başladı.

Amerikan ordusunun desteğini alan şirket Rolligon’lu bir Jeep, Reo kamyonu ve Dodge Power Wagon üretmişti. En dikkat çekici modeli ise 7 tonluk bir arazi taşıma aracı "Albee Rolligon"du.

Ancak rüya uzun sürmedi.

Şirket, ticari açıdan başarı gösteremeyince finansal zorluklar yaşadı ve üstesinden gelemedi. 1960’ta şirketin tüm varlığı John G. Holland’a satıldı, şirketin ismi de Rolligon Corporation olarak değişti.

Ne yazık ki, Albee'nin Rolligon şirketi ticari açıdan başarılı olamayarak finansal zorluklar yaşadı. 1960 yılında şirketinin varlıkları, John G. Holland'a satıldı ve şirketin adı Rolligon Corporation olarak değiştirildi.

Bugün şirket, gaz ve petrol sondaj ekipmanları üreten National Oilwell Varco’ya bağlı olup hâlâ Rolligon lastikleriyle donatılan araçlar üretiyor. Başta lastik üretimi için sektöre adım atan şirket, şu an petrol sahalarının bakımında önemli bir rol oynadığı için bu devasa faydalı lastiklerin üretimini de göremiyoruz.

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