Google, Google I/O 2026 etkinliğinde Google Arama'nın büyük ölçüde yenilendiğini ve yeni özelliklerini tanıttı.

Arama çubuğuna yan yana anahtar kelimeler dizip, sayfalar dolusu link arasında kaybolduğumuz günleri yavaş yavaş geride bırakıyoruz.

Google, arama motoru deneyimini kökünden değiştirecek, deyim yerindeyse son 25 yılın en devasa güncellemesini duyurdu.

Yeni nesil arama kutusu

Bugünden itibaren Google Arama, tüm dünyada varsayılan olarak Gemini 3.5 Flash modeliyle çalışmaya başlıyor ancak asıl sürpriz arama kutusunun kendisinde. Klasik arama kutusu tamamen yapay zekâ ile yeniden tasarlandı. Artık derdinizi sadece kelimelerle değil; bir resimle, video yükleyerek, bir belgeyle veya açık olan Chrome sekmeleriniz üzerinden anlatabileceksiniz.

Diyelim ki bir konu hakkında soru sordunuz ve gelen yanıtın ardından aklınıza başka bir şey takıldı. Hiç başa dönmenize gerek yok, aynı bir arkadaşınızla mesajlaşırmış gibi arka arkaya sorular sorup sohbeti derinleştirebiliyorsunuz.

7/24 mesai yapacak yeni "dijital ajanlar"

Arama Ajanları (Search Agents). Google artık sizin için arka planda 7/24 çalışacak kişisel bilgi ajanları yaratmanıza izin veriyor.

Şöyle düşünün... Ev arıyorsunuz. İstediğiniz tüm kriterleri Google'a söylüyorsunuz ve arama sekmesini kapatıyorsunuz. Sizin ajanınız hiç uyumadan tüm emlak sitelerini, blogları ve sosyal medyayı tarıyor, tam aradığınız gibi bir ev ilana düştüğü an size haber veriyor veya favori basketbolcunuzun yeni bir ayakkabı koleksiyonu mu çıkacak? Ajanınız saniyesinde size söylüyor.

Daha da güzeli, bu ajanlar sadece bilgi vermekle kalmıyor, aksiyon da alabiliyor. Cuma gecesi 6 kişilik, yemek servisi de yapan bir karaoke odası mı lazım? Google sadece yer bulmakla kalmıyor, işletmeyi sizin adınıza arayıp rezervasyonu bile halledebiliyor. Ajan özelliklerinin bu yaz ABD'de ve Google AI Pro & Ultra aboneleri için başlayacağını da küçük bir not olarak düşelim.

Arama motoru mu yoksa yazılımcı mı?

Google'ın yeni duyurduğu Antigravity teknolojisi sayesinde arama motorunuz âdeta bir yazılımcıya dönüşüyor. Diyelim ki yeni bir spor ve beslenme rutini oluşturmak istiyorsunuz. Normalde bunun için bir uygulama indirmeniz gerekirdi, değil mi? Artık Google'a "Bana özel bir fitness takipçisi oluştur" demeniz yeterli.

Arama motoru, hava durumu verilerini, haritaları ve gerçek zamanlı bilgileri birleştirerek, tamamen size özel tasarımlı, grafikler ve tablolar barındıran mini bir takip uygulaması kodlayıp saniyeler içinde önünüze koyuyor. Siz de bu "mini uygulamayı" düzenli olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Kısacası, arama motoru kavramı artık şekil değiştiriyor. Google artık "Bana dünyayı göster" dediğimiz bir vitrin olmaktan çıkıp, "Bunu benim için hallet" dediğimiz kişisel ve son derece yetenekli bir dijital ortağa dönüşüyor.