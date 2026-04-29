"Bu Kelime Nasıl Okunuyor?" Sorusu Tarih Oldu: Google Çeviri'ye Telaffuz Özelliği Geldi

20. yaşını kutlayan Google Çeviri'ye kullanıcıların uzun zamandır istediği telaffuz özelliği nihayet eklendi.

Google Çeviri, dil bariyerlerini ortadan kaldırmasıyla dünya çapında çok sıkça tercih edilen bir hizmet. İster inanın ister inanmayın ancak şu anda 20. yaşını kutluyor. 2006’da mütevazı bir deney olarak başlatılmış, sonrasında ise neredeyse herkesin kullandığı çok faydalı bir araca dönüşmüştü. Günümüzde her ay 1 milyarı aşkın insan Google Çeviri’yi kullanıyor.

Şimdi ise Google Çeviri’ye kullanıcıların uzun zamandır istediği harika bir özellik eklendiği açıklandı. Google tarafından yapılan resmî duyuruya göre artık Çeviri’de telaffuz alıştırması desteği bulunacak.

Geri bildirimler vererek doğru telaffuzu öğrenmenize yardımcı oluyor

Yukarıdaki demo videodan da görebileceğiniz üzere kullanıcılar, Google Çeviri’yi telaffuz alıştırması yapmak için kullanabiliyor. O dilde telaffuz etmek istediğiniz kelimeyi veya cümleyi Çeviri’den yardım alarak doğru şekilde telaffuz etmeyi öğrenebiliyorsunuz. Özellik, doğru telaffuzu yakalayabilmeniz için nelerin değiştirilmesi gerektiği konusunda da geri bildirim verebiliyor.

Yeni özellik, şimdilik yalnızca ABD ve Hindistan’da kullanıma sunuldu. Şu an için sadece İngilizce, İspanyolca ve Hintçe olarak kullanılabildiğini belirtelim. Yakında daha fazla ülkeye ve daha fazla dile geleceğini söyleyebiliriz. Telaffuz bir dili doğru konuşmanın en önemli unsurlarından olduğu için çok önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.