Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

"Bu Kelime Nasıl Okunuyor?" Sorusu Tarih Oldu: Google Çeviri'ye Telaffuz Özelliği Geldi

20. yaşını kutlayan Google Çeviri'ye kullanıcıların uzun zamandır istediği telaffuz özelliği nihayet eklendi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google Çeviri, dil bariyerlerini ortadan kaldırmasıyla dünya çapında çok sıkça tercih edilen bir hizmet. İster inanın ister inanmayın ancak şu anda 20. yaşını kutluyor. 2006’da mütevazı bir deney olarak başlatılmış, sonrasında ise neredeyse herkesin kullandığı çok faydalı bir araca dönüşmüştü. Günümüzde her ay 1 milyarı aşkın insan Google Çeviri’yi kullanıyor.

Şimdi ise Google Çeviri’ye kullanıcıların uzun zamandır istediği harika bir özellik eklendiği açıklandı. Google tarafından yapılan resmî duyuruya göre artık Çeviri’de telaffuz alıştırması desteği bulunacak.

Geri bildirimler vererek doğru telaffuzu öğrenmenize yardımcı oluyor

Yukarıdaki demo videodan da görebileceğiniz üzere kullanıcılar, Google Çeviri’yi telaffuz alıştırması yapmak için kullanabiliyor. O dilde telaffuz etmek istediğiniz kelimeyi veya cümleyi Çeviri’den yardım alarak doğru şekilde telaffuz etmeyi öğrenebiliyorsunuz. Özellik, doğru telaffuzu yakalayabilmeniz için nelerin değiştirilmesi gerektiği konusunda da geri bildirim verebiliyor.

Yeni özellik, şimdilik yalnızca ABD ve Hindistan’da kullanıma sunuldu. Şu an için sadece İngilizce, İspanyolca ve Hintçe olarak kullanılabildiğini belirtelim. Yakında daha fazla ülkeye ve daha fazla dile geleceğini söyleyebiliriz. Telaffuz bir dili doğru konuşmanın en önemli unsurlarından olduğu için çok önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

13 Google Uygulamasının Logosu Değişiyor! İşte Yeni Logolar 13 Google Uygulamasının Logosu Değişiyor! İşte Yeni Logolar

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

13 Google Uygulamasının Logosu Değişiyor! İşte Yeni Logolar

13 Google Uygulamasının Logosu Değişiyor! İşte Yeni Logolar

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

WhatsApp'a Çok İşinize Yarayacak Messenger Benzeri Sohbet Balonları Geliyor

WhatsApp'a Çok İşinize Yarayacak Messenger Benzeri Sohbet Balonları Geliyor

WhatsApp, Yakında Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

WhatsApp, Yakında Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

Spotify'dan Türkiye'de Harika Kampanya: 6 Ay Yarı Fiyatına Abone Olabileceksiniz!

Spotify'dan Türkiye'de Harika Kampanya: 6 Ay Yarı Fiyatına Abone Olabileceksiniz!

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

Tesla, Elon Musk'a 56 Milyar Dolar Maaş Vermek İçin Resmen Başvurdu

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com