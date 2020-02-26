Gün içerisinde en çok kullandığımız Google servislerinden bir tanesi, hiç şüphesiz ki Google görsellerdir. Şirket de oldukça fazla kullanılan bu servisi için kullanıcılara yardımcı olacak yepyeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Bugün internete erişimi olan yüz milyonlarca ve hatta belki de milyarlarca insan farkında olarak ya da olmayarak birçok farklı Google servisini kullanıyor. Birçoğumuz gün içerisinde Gmail’i, YouTube’u ve Google Fotoğraflar’ı birçok kez kullanıyoruz. Ancak gün içerisinde Google’ın belki de en çok kullandığımız servisi arama hizmeti.

Bir bilgi, film, dizi, görsel ya da birçok farklı şey ararken başvurduğumuz ilk kaynaklardan bir tanesi Google oluyor. Özellikle görsel seçimlerinde kullandığımız kaynaklardan bir tanesi Google görseller oluyor. Google da gün içerisinde birçok kişinin kullandığı bu servisine yepyeni bir özellik daha ekliyor.

Google görsellere yeni özellik

Google’ın görsel arama sonuçlarında ilk bakışta çok fazla detaya ulaşabildiğimiz söylenemez. Görseller sonuçlarında her görselin sol alt tarafında boyut yer alırken ayrıca kaynak sayfanın başlığını ve URL adresini görüyoruz. Ancak arama devi, bu sayfada bir değişikliğe gidiyor.

Google, bu hafta başlayarak masaüstü görsel arama sonuçlarında kaynak görselle ilgili daha çok bilgi veren bir değişikliğe gidiyor. Şirket, görsellerin boyutlarının olduğu kısma kaynak görselin ne olduğuyla ilgili yeni ikonlar getirmeye hazırlanıyor.

Görsellerin sol alt köşesinde belirecek olan yeni ikonlar; sizin bir satış sayfasına mı, tarif sayfasına mı yoksa video içeriğine mi yönlendirileceğinizi gösterecek. Yani alışveriş amacıyla yaptığınız bir aramada, etiket ikonu olan görsellere tıklayarak alışveriş sayfasına ulaşabileceksiniz. Tabii Google görsel boyutlarını da tamamen ortadan kaldırmıyor. Görselin üstüne tıkladığınızda görselin boyutu bilgisine ulaşabileceksiniz.