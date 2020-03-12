Google, Pixel Telefonlara 4K 60 FPS Video Kaydı Getiriyor

ABD’li teknoloji devi Google’ın Pixel marka akıllı telefonları, fotoğraf konusunda üstün becerileriyle her zaman takdir toplamıştır ancak aynı şeyi video kaydı için söylemek bir hayli zor. Kullanıcıların sesine kulak veren şirket, kameralarına 60 FPS’te 4K video desteği getirmeye hazırlanıyor.

Google’ın en önemli gelir kalemlerinden biri olan Pixel akıllı telefonlar, ABD topraklarında Apple’ın iPhone’ları ile çok çetin bir mücadele veriyor. Pixel’leri rekabetçi kılan en önemli özelliği hiç şüphesiz kamera performansı. Zira Google, akıllı telefonlarının fotoğraf ve video yeteneklerini çeşitlendirmek için sürekli iyileştirmeler yapıyor.

Fakat Pixel akıllı telefonlardaki video kalitesinin fotoğraflar kadar iyi olmadığı bilinen bir gerçek. Rakipleriyle arasındaki makası kapatmak isteyen Google, saniyede 60 kare hızında 4K (3840 x 2160) çözünürlükte yeni bir video kayıt modu üzerinde çalışıyor.

4K 60FPS video kayıt özelliği, Google Camera 7.4'ün kodlarında keşfedildi

Mobil yazılım geliştirme topluluğu XDA Developers’ın kıdemli üyesi cstark27 tarafından Google Camera 7.4 sürümünde keşfedilen özelliğin, hangi Pixel cihazında kendine yer bulacağı ise henüz belli değil. Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 4 serisinin 4K / 60FPS video kaydını desteklememesinin nedeni olarak, mevcut bellek bant genişliğinin yakınlaştırma sırasında ana ve telefoto kameralar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapılmasını engellemesi gösterilmişti ancak Pixel Kamera Ürün Yöneticisi Isaac Reynolds, 4K / 60FPS video kaydı için yeterli bellek bant genişliğine sahip olduklarını söylemişti.

Bu nedenle, söz konusu Google Camera 7.4 sürümündeki keşfedilen yeni video kayıt modunun önümüzdeki dönemde Pixel 4 serisi için yayınlanmasını bekleyebiliriz. Ek olarak Google, 4K / 60FPS desteğini yaklaşan Pixel 5 için de saklıyor olabilir. Amerikalı şirketin, ekim ayında düzenleyeceği etkinlikte karşımıza çıkaracağı yeni amiral gemisinin, geniş açılı + ultra geniş açılı + telefoto / derinlik sensörü olmak üzere üçlü kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor.