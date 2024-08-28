iFixit, Google'ın yeni amiral gemisi telefonu Pixel 9 Pro XL'ı parçalarına ayırdı. Böylelikle telefonun nasıl daha dayanıklı hâle getirildiği anlaşılmış oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın birkaç hafta önce duyurduğu Pixel 9 Pro XL, iFixit tarafından parçalarına ayrıldı. Yapılan çalışma, Google'ın bu yıl telefon tasarımında bazı değişiklikler yaptığını gözler önüne serdi. Bu değişiklikler, telefonun onarılmasını kolaylaştırırken dayanıklılığı da artırıyordu.

Google, Pixel 8 Pro da dahil olmak üzere eski telefon modellerinde, parçalara erişmek için ekranı kaldırmayı zorunlu kılıyordu. Pixel 9 serisi ile bu durum değişti. Artık telefonların arka kısmına bağımsız olarak ulaşılabiliyor. Ancak iFixit, Google Pixel 9 Pro XL'ın genel anlamda "kırılgan" bir yapıda olduğunu açıkladı. Yani özellikle de ekranı çıkarmak isteyen bir teknikerin dikkatli davranması gerekecek.

Google Pixel 9 XL'ın içi böyle görünüyor

Google, Pixel 9 Pro XL'ı tanıtırken, bu akıllı telefonun Google Pixel 8 serisinden iki kat dayanıklı olduğunu söyledi. Telefonu parçalarına ayıran iFixit, Google'ın neden böyle övgülerde bulunduğunu anladı. Yapılan incelemeye göre Pixel 9 Pro XL'ın orta kısmında bir plaka var. Bu plaka, ön ve arka kısımdaki parçaların ayrılmasını, cihazın soğutulmasını ve dayanıklılığın artırılmasını sağlıyordu.

Google Pixel 9 Pro XL için yapılan parçalarına ayırma çalışma, iki önemli hususu daha ortaya koydu. Bunlardan ilki, Google için artık alıştığımız şikâyetler arasında yer alan batarya değişim sistemi. Google, batarya değişimini oldukça zorlaştırmış durumda. Öte yandan; telefonun USB Type-C ve SIM kart girişleri, ana karttan bağımsız hâle getirilmiş. Bu da söz konusu parçaların bozulması hâlinde onarım veya değişimini kolaylaştırıyor.

Google Pixel 9 Pro XL hakkında detaylı bilgi için:

Google Pixel 9 Pro XL'ın parçalarına ayrıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz