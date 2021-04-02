Google Play Store’da En Çok Uygulama İndiren 7. Ülkeyiz

Türkiye'nin mobil uygulama trendleri öngörüleriyle dünya genelinde Google Play Store'dan en çok uygulama indiren yedinci ülke olduğumuz açıklandı.

Mobil uygulamalar ve yayıncıları hakkında araştırmalar yapıp raporlar hazırlayan Sensor Tower, önümüzdeki beş yıl içinde mobil pazarında neler olup biteceğiyle ilgili detaylı bir rapor hazırladı. 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında App Store ve Play Store’daki harcamalar ve indirme trendleri göz önünde bulundurularak hazırlanan rapor, Türkiye’nin mobil uygulama trendlerine dair çarpıcı veriler ortaya koydu.

Verilere bakılırsa evet Türkiye Google Play Store’dan uygulama indirme anlamında şu anda ilk onda yer alıyor, ancak 2025 yılına geldiğimizde Türkiye bazı kritik nedenlerden dolayı ilk on listesinden çıkacak gibi duruyor. Peki sebebi ne olabilir? Sizin için raporları derinlemesine analiz ettik.

Google Play Store’da en fazla uygulama indiren ülkeler:

2020 verilerine göre Türkiye, dünyanın en çok Android uygulaması indiren 7. ülkesi

Hindistan Brezilya Endonezya ABD Rusya Meksika Türkiye Vietnam Filipinler Mısır

2021 için öngörülen listede yerimizi koruyoruz (tahmini):

Hindistan Brezilya Endonezya ABD Rusya Meksika Türkiye Vietnam Pakistan (Filipinler'in yerini alması bekleniyor) Mısır

Ancak 2025'e kadar geçecek 4 yıl içerisinde ilk 10'da Türkiye'nin yer alması beklenmiyor...

Hindistan Brezilya Endonezya Rusya (2 sıra yükseliyor) Pakistan (4 sıra yükseliyor) ABD (2 sıra geriliyor) Vietnam (1 sıra yükseliyor) Meksika (2 sıra geriliyor) Mısır (1 sıra yükseliyor) Filipinler (Listeye yeniden giriyor)

Peki bu listeler ne anlama geliyor?

2020’de Google Play Store’dan en fazla uygulama indiren ülke Hindistan idi; 2021’de ve 2025’te de listenin başında Hindistan olacağı öngörülüyor 2025'te Hindistan'da toplam 60 milyar kez Android uygulaması indirileceği düşünülüyor.

idi; Çin'de Google Play Store yasak olduğu için listede yer almıyor. Ancak Çin'in 2025'te Apple App Store listesinde ikinci sırada olacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin 2021'de de 2020 yılındaki gibi ilk 10'daki yerini koruması bekleniyor, ancak: 2019’da yapılan bir çalışmaya göre Türkiye’de akıllı telefon kullanımı her geçen yıl artıyor ve artmaya devam edecek. Pakistan, Meksika ve Vietnam çok güçlü büyüme kaydedecek, bu durum Türkiye'nin listede sıra kaybetmesine yol açacak. Nüfusu Türkiye'den daha fazla olan ülkelerdeki yeni akıllı telefon kullanıcılarının oluşması ile Türkiye'nin sıra kaybedeceği söyleniyor.



Listeden çıkacak olmamızın olası nedenleri: Düşen alım gücü, Huawei'nin yükselişi, Türkiye'den daha kalabalık ülkelerdeki yeni kullanıcılar

Bu noktada, eski ABD başkanı Donald Trump’ın yaptığı baskılar sonucunda Google'ın Android'e sunduğu hizmetler içim Huawei’e destek vermeyi bıraktığını hatırlatmak isteriz. O dönemden beri yeni çıkan Huawei telefonlarda artık Google Play Store vs. gibi Google hizmetleri kullanılamıyor. Onun yerine Huawei’in kendi mağazası olan App Gallery sunuluyor. Bu noktada akıllara “Türkiye’de Huawei o kadar kullanılıyor mu ki?” sorusu gelebilir. Evet kullanılıyor. Haberin başlarında da bahsettiğimiz üzere 2015-2020 arasındaki beş yıllık süre zarfında mobil cihaz pazarında Samsung lider konumdaydı. Samsung’un ardından Apple, onun ardından da Huawei geliyor.

Sizin de çevrenizde “iPhone artık çok pahalı, yerine şunu alsam o da işimi görür.” düşüncesiyle başka markalara yönelenler muhakkak vardır. Zira dolar kuru sebebiyle bazı markalar artık ciddi anlamda cep yakıyor. Dolayısıyla son yıllarda ülkemizde daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan Huawei’in popülerliği artacağa benziyor. Google Play Store listesinden düşecek olmamızın bir muhtemel sebebi de bu olabilir.

Türkiye'de Google Play Store'dan en çok indirilen uygulamalar da şu şekilde sıralandı:

Hayat Eve Sığar - Sağlık Lumbercraft - Oyun/Simülasyon KADES - Yaşam MHRS - Medikal Going Balls - Oyun e-Nabız - Sağlık getir - Alışveriş TikTok- Sosyal Trendyol - Alışveriş WhatsApp - İletişim

Türkiye'de popülerliğini kaybetmeye başlayan uygulamalar:

Netflix S Suggest ÇiçekSepeti - Online Alışveriş ve Trend Ürünler Among Us Para Kazan Bilgi Yarışması

Türkiye'de popülerleşen uygulamalar:

Hayat Eve Sığar Signal MEB E-OKUL VBS Zoom EBA

Giderek daha fazla yerin girişinde sorulmaya başlanan HES kodunun da etkisi olmuş olacak ki Hayat Eve Sığar uygulaması daha da popülerleşmiş. Signal de WhatsApp’ta yaşanan gizlilik sözleşmesi olayları sebebiyle artma imkanı bulmuş olabilir. Her ne kadar bazı kademeler için okullar açılmış olsa da bazı kademelerde ve günlerde uzaktan eğitim sürüyor. Bunun sonucu olarak da Zoom ve EBA uygulamaları popülerliğini sürdürüyor gibi duruyor.