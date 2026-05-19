Google, Google I/O 2026 etkinliğinde Project Genie'ye Street View desteği getirildiğini açıkladı.

Çocukken hepimiz "bizim mahallede bir zombi istilası olsa nereye saklanırdım" ya da "şu bakkalın olduğu köşe fantastik bir evrene dönse nasıl görünürdü" diye en az bir kere düşünmüşüzdür. İşte Google, tam da bu çocukluk hayallerimizi gerçeğe dönüştürecek harika bir hamleyle karşımızda.

Yılın başlarında duyurulan ve teknoloji dünyasında ufak çaplı bir heyecan yaratan Google'ın interaktif dünya inşa etme aracı Project Genie, oldukça iddialı bir özellik kazandı. Artık sadece kurgusal evrenlerde dolaşmakla kalmayacak, Google Street View entegrasyonu sayesinde doğrudan kendi sokağınızda veya en sevdiğiniz mekânlarda bir video oyunu karakteri gibi gezebileceksiniz.

Kendi mahalleniz, kendi kurallarınız

Project Genie'yi sadece basit bir harita aracı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gelişmiş Nano Banana Pro modelleriyle çalışan bu sistem, size bildiğiniz WASD tuşlarıyla kontrol edebileceğiniz, birinci veya üçüncü şahıs bakış açısına sahip oynanabilir mini dünyalar sunuyor. Bugüne kadar sadece hayali mekanlar yaratabilen bu deneysel proje, yeni güncellemeyle işin içine gerçekçilik katıyor.

Peki sistem nasıl işliyor? Haritadan (şimdilik sadece ABD içinde) bir nokta seçiyorsunuz ve evreninize bir "tema" atıyorsunuz. Her gün yürüdüğünüz caddeyi "Çöl Kumları" ile kaplayabilir ya da mahalleyi komple "Taş Devri"ne ışınlayabilirsiniz. Ardından kendi karakterinizi tasarlıyorsunuz. İster favori süper kahramanınız olun, ister kilden yapılmış garip bir canavar... Genie, Street View görüntülerini alıyor, seçtiğiniz temayla harmanlıyor ve tamamen size özel, oynanabilir bir dünya yaratıyor.

Şimdilik tadımlık ama geleceği çok parlak

Elinizin altındaki bu sonsuz ihtimaller havuzu kulağa harika gelse de böylesine devasa bir teknolojiyi çalıştırmanın bazı şartları var. Saniyede 20-24 FPS hızında, içinde gezilebilir bir sahne oluşturmak için yüzlerce görselin aynı anda işlenmesi gerekiyor. Bu da devasa bir işlem gücü demek.

İşte tam da bu yüzden Project Genie'nin bu akılalmaz dünyası şimdilik sadece AI Ultra abonelerine açık. Üstelik maceralarınız şimdilik 60 saniyelik tadımlık seanslarla sınırlı ancak tanıdık bir yeri, örneğin kendi sokağınızı bambaşka bir evrenin parçası olarak kendi gözlerinizle deneyimlemek için bir dakika bile oldukça yeterli ve heyecan verici.