Google, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı toplantıdan sonra siber güvenliğe ilişkin yeni bir adım attı. Şirket, yaptığı açıklamalara göre siber güvenliğe 5 yıl içerisinde 10 milyar dolar yatırım yapacak. Yapılacak çalışmalar ile hem açık kaynak siber güvenlik sistemleri kurulacak hem de veri analitiği ve BT uzmanları yetiştirilecek.

Dün, ABD için oldukça önemli bir gündü. Zira Devlet Başkanı Joe Biden, dünyanın teknoloji devleri olan Google, Microsoft, Amazon ve Apple'ın CEO'larıyla bir araya geldi. Bu toplantının nedeni, son yıllarda giderek artan ve hatta ABD hükümetini bile tehdit ettiği söylenen siber saldırılardı. Google, toplantının ardından çok önemli karar aldığını duyurdu.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre ABD genelinde siber güvenliğin sağlanabilmesi için 10 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırım, yalnızca Google tarafından değil, kamuya açık sistemlerle de ilgili olacak. Örneğin siber güvenliğin artırılmasını sağlayan açık kaynak kodlu sistemler geliştirilecek. Öte yandan tedarik zincirlerini koruyacak bazı adımlar da atılacak.

Google, 5 yılda 10 milyar dolar yatırım yapacak

Google, Joe Biden ile görüşmesinden sonra açıkladığı 10 milyar dolarlık yatırım programını 5 yıl içerisinde tamamlayacak. Bu 5 yıllık süreçte ABD'li gençlerle ilgili çalışmalar da yürütecek olan şirket, 100.000 kişiyi Google Kariyer Sertifikası Programı'na dahil edecek. Verilecek eğitimlerle veri analitiği ve BT uzmanları yetiştirilecek.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre ABD'nin siber saldırı tehditlerine açık olmasının pek çok nedeni var. Bu nedenler arasında öne çıkanlar ise kullanılan altyapı sistemlerinin eski olması ile siber güvenlik noktasında yeterince uzmanlaşmamış kişilerin bu kategoride çalıştırılıyor olmaları. Google, 5 yıllık yatırım programı ile tüm bunların üstesinden gelinebileceğini ifade ediyor.