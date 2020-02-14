Google, Tüm Telefonların Çalıştırabileceği Oyunlar Yayınladı

Google, en zayıf donanıma sahip akıllı telefonlarda dahi oynanabilecek HTML5 tabanlı oyunlar yayınladı. Game Snacks sitesinden yayınlanan oyunlar, 1Mbps’ten yavaş bağlantılar ve 1GB’dan daha az RAM’i olan telefonlarda dahi rahatlıkla oynanabilir.

Google, internet üzerinden oynanabilir oyunlar alanında önemli bir adım attı. Google’a bağlı Area 120 ekibi, zayıf internet bağlantısı ve temel akıllı telefon konfigürasyonlarında oynanabilecek oyunlar sunan Game Snacks internet sitesini duyurdu.

Game Snacks’te HTML5 tabanlı gündelik oyunlar bulunuyor. Sitede bulunan oyunlar, 1Mbs’ten düşük bağlantı ve RAM'i 1GB'tan az olan akıllı telefonlarda rahatlıkla oynanabilir olacak şekilde geliştirildi. Oyunlar hem dokunmatik ekranlarla hem de klavye ve mouselarla oynanabiliyor. Bu da Game Snacks’te bulunan oyunların birçok platformda oynanmasını sağlıyor.

Area 120 ekibi tarafından geliştirilen Game Snacks’te bulunan oyunlar sadece internet üzerinden oynanabiliyor. Güneydoğu Asya’da bulunan insanlar, Gojek uygulaması üzerinden de oyunlara ulaşabilecekler.

Google, web tabanlı bu hafif oyunlar hamlesini Facebook’un Instant Games adımının arkasından attı. Ancak Google, kullanıcıları bu oyunlara ulaştırmak konusunda Facebook kadar büyük bir avantaj sahip değil anca şirket, dezavantajlı durumunu daha geniş uyumluluk ve bütün cihazlarda rahatlıkla oynanabilecek oyunlarla aşmaya çalışıyor.