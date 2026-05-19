Google, Google I/O 2026 etkinliğinde yeni Universal Cart özelliğini görücüye çıkardı.

İnternetten alışveriş yaparken sekmeler arasında kaybolmaktan, indirim kodu aramaktan ya da aldığınız iki ürünün birbiriyle uyumlu olup olmadığını saatlerce araştırmaktan sıkılmadınız mı? Google, gerçekleştirdiği Google I/O 2026 etkinliğinde tam da bu dertleri tarihe gömecek, alışveriş alışkanlıklarımızı tamamen baştan yazacak yepyeni bir dönemi duyurdu.

Gücünü Google'ın en gelişmiş Gemini modellerinden alan Agentic Commerce ve Universal Cart, sıradan bir alışveriş sepetinden çok daha fazlası. Karşınızda sizin yerinize fiyat takibi yapan, kombinleri veya teknik parçaları denetleyen ve hatta sınırlarını sizin çizdiğiniz bütçeyle adınıza satın alma gerçekleştiren akıllı bir alışveriş asistanı var.

Her yerde tek bir sepet: Universal Cart nedir?

Şöyle düşünün... Google Search’te bir ayakkabı gördünüz, Gemini ile sohbet ederken bir arkadaşınızın önerdiği tişörtü beğendiniz, YouTube’da bir teknoloji videosu izlerken yeni bir kulaklık gözünüze çarptı ve Gmail’inize bir kampanya maili düştü. Eskiden her biri için ayrı sitelere gitmeniz, üye olmanız ve ayrı ayrı sepetler doldurmanız gerekiyordu.

Artık bu dağınıklık tarih oluyor. Universal Cart sayesinde internette nereye giderseniz gidin, arka planda çalışan tek bir akıllı sepetiniz olacak. Ürünleri bu sepete attığınız an yapay zekâ sessizce çalışmaya başlayacak, sizin için en iyi fırsatları ve fiyat düşüşlerini bulacak, fiyat geçmişini analiz edecek ve hatta tükenen ürünler tekrar stoka girdiğinde size anında haber verecek.

Parçalar uyumlu mu? İndirim var mı? Bırakın Gemini çözsün

Google’ın bu yeni sistemi sadece bir sepet listesi değil, aynı zamanda ciddi bir akıl yürütme becerisine sahip. Örneğin hayatınızda ilk kez kendi masaüstü bilgisayarınızı toplamak istiyorsunuz ve farklı sitelerden birkaç bilgisayar parçasını sepetinize eklediniz. Gemini tabanlı Universal Cart, parçaları görür görmez devreye girip "Hey, seçtiğin bu işlemci ile anakart birbiriyle uyumlu değil, istersen şu alternatiflere göz at" diyerek sizi büyük bir masraftan ve hatadan kurtarabilecek.

Üstelik sistem Google Wallet ile de entegre çalışıyor. Kartlarınızın sunduğu milleri, sadakat puanlarını veya banka kampanyalarını siz unutsanız bile o unutmuyor. Alışverişinizi en yüksek kazanç veya indirimle tamamlamanız için gizli fırsatları önünüze seriyor.

Yapay zekâya bütçe vermek: Agent Payments Protocol (AP2)

Gelelim en çılgın ve gelecek kokan özelliğe... Diyelim ki çok istediğiniz bir spor ayakkabı var ama fiyatı şu an bütçenizi aşıyor. Yapay zekâ ajanınıza dönüp, "Bu ayakkabının fiyatı 3.000 TL'nin altına düştüğü an benim için satın al" diyebileceksiniz. İşte bunun güvenli ve tamamen sizin kontrolünüzde gerçekleşmesi için Google, Agent Payments Protocol (AP2) yani Ajan Ödeme Protokolü’nü geliştirdi.

Bu protokol sayesinde yapay zekâ ajanınıza katı sınırlar koyabiliyorsunuz. Ajanınız yalnızca sizin belirlediğiniz marka, ürün ve bütçe kriterleri tam olarak karşılandığında kartınızdan ödeme yapabiliyor. Üstelik tüm süreç kullanıcı, satıcı ve ödeme işlemcisi arasında şifrelenmiş, değiştirilemez bir dijital iz bırakıyor. Yani güvenlik açığı veya "haberim olmadan kartımdan para çekilmiş" derdi tamamen ortadan kalkıyor. Bu güvenli satın alma altyapısı, önümüzdeki aylarda ilk olarak Gemini Spark ile hayatımıza girmeye başlayacak.

Ne zaman kullanabileceğiz?

Nike, Sephora, Target, Walmart ve Shopify tabanlı bağımsız markalar gibi dünya devleri, bu yeni sistemi desteklemek için çoktan sıraya girmiş durumda. Universal Cart özelliği bu yaz ABD'de Google Arama ve Gemini uygulamasında test edilmeye başlanacak, hemen ardından YouTube ve Gmail entegrasyonları gelecek.

Google, bu sistemi sadece kıyafet veya teknolojiyle de sınırlı tutmayacak. Çok yakında Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelere açılmasının yanı sıra otel rezervasyonları ve yemek siparişi gibi alanlara da genişletecek. Kısacası, gelecekte alışverişi biz yapmayacağız, biz sadece ne istediğimizi söyleyeceğiz, gerisini yapay zekâ halledecek.