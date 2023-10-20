Göz Sıvısından Hastalık Tespit Eden Yapay Zekâ Geliştirildi

Bilim insanları, göz sıvısındaki proteinleri inceleyen ve bu sayede hastalık tespiti yapan bir yapay zekâ geliştirdiler. Gelecek vadeden yapay zekâ, doktorların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Son dönemlerde hemen her alanda karşımıza çıkan yapay zekâ, bilim insanlarının da yakın takibinde. Bu bağlamda; bugüne kadar cevaplanamayan soruları yanıtlamak, hastalıkları tespit etmek ve ilaç geliştirmek gibi pek çok konuda yapay zekâdan faydalanılmaya başladı. Hatta yeni bir uygulama ile diyabetin, 10 saniyelik ses kaydı ile tespit edilmesi de sağlandı.

Bugünse buna benzer bir gelişme ile karşınızdayız. ABD'de hizmet vermekte olan Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni bir yapay zekâ geliştirdiler. Göz sıvısına odaklı olarak çalışan bu yapay zekâ, diyabet kaynaklı göz rahatsızlıkları ve hatta parkinsonun bile teşhisi için kullanılabiliyor. Gelecek vadeden teknoloji, doktorların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Peki bu yapay zekâ nasıl çalışıyor?

Bilim insanları, göz sağlığının insan vücudundaki diğer hastalıklarla ilişkili olduğunu zaten biliyorlardı. Hatta araştırmanın bir numarası olan Vinit Mahajan'a göre göz, vücuttaki hastalıkların tespitinde gerçek zamanlı veriler sağlıyor. İşte bununla birleşen yapay zekâ, göz sıvısının içindeki 6.000 kadar proteinden 26 tanesini inceledi. Yapılan inceleme, göz sıvısının moleküler yaşının hesaplanmasını sağladı.

Bilim insanlarına göre göz sıvısının moleküler yaşı ile hastalıklar arasında çok sıkı bir bağlantı var. Mesela bir insana diyabetik retinopati teşhisi koyulduysa bu hastanın göz sıvısı moleküler yaşı, olması gerekenden 30 yaş fazla çıkıyordu. Hatta uzmanlara göre yaşlanma belirtisi, hastalık teşhisi koyulmadan çok daha önce kendini göstermeye başlıyor. Bilim insanları, geliştirdikleri teknikle erken teşhisi çok daha ön plana çıkarabileceklerine inanıyorlar.