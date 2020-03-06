Tom Hanks’in Yeni Filmi Greyhound’ın Fragmanı Yayınlandı

Tom Hanks, 4 yılın ardından yeni bir 2. Dünya Savaş filmiyle perdede görünecek. Tom Hanks’in başrolünde olduğu, 2. Dünya Savaşı’nda görev alan bir denizaltı mürettebatının mücadelesini konu alan Greyhound’ın fragmanı yayınlandı.

Tom Hanks, Er Ryan’ı Kurtarmak filminin üzerinden 22 yıl geçtikten sonra 2. Dünya Savaşı’na geri dönüyor. Hanks, bu sefer bir deniz subayı rolünde perdede olacak. 1955 tarihli The Good Shepherd isimli romandan uyarlanan Greyhound’un fragmanı bugün yayınlandı.

Hanks’in yeni filminde 2. Dünya Savaşı sırasında Greyhound isimli bir denizaltı, 37 gemiden oluşan müttefik güçlerini koruma görevine verilmiştir. Ama koruma görevi beklenenden daha zor geçer. Müttefikler kendi kara sularında Nazi denizaltıları ile karşılaşırlar. Greyhound’da cephenin en ön kısmında mücadeleye katılır.

Tom Hanks, Greyhound’un sadece başrolü değil aynı zamanda senaristi de. Hanks, 2016 yılından beri bu proje için çalışıyor. Greyhound’da geçen olaylar gerçek olaylara dayalı olmakla beraber denizaltı ve mürettebat tamamen kurgusal.

Greyhound’un çekimlerinin bir kısmı 2. Dünya Savaşı sırasında ABD kullandığı, şimdi ise müze olarak kullanılan USS Kidd gemisinde yapıldı. Filmin çekimleri için USS Kidd’de önemli bir tadilat gerçekleştirildi. Uzun bir zamandır sorunlar yaşayan USS Kidd Müzesi bu sayede önemli bir yardıma ulaşmış oldu.

Greyhound, izleyicileri 2. Dünya Savaşı’nın deniz savaşları günlerine geri götürecek. Tom Hanks’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Greyhound’un yayınlanan fragmanı da izleyicilere bol bol deniz mücadelesi sahnesi sunuyor. Greyhound, 12 Haziran’da vizyona girecek.

Greyhound fragmanı: