GTA 6, piyasaya sürülmesinden dakikalar sonra tüm platformlarda 7,6 milyon anlık izleyiciye ulaşarak oyun dünyasının yayın rekorunu kırdı.

Oyun dünyasının uzun zamandır beklediği oyun GTA 6, piyasaya sürülmesinden yalnızca dakikalar sonra 5,3 milyonun üzerinde erken izleyici zirvesine ulaşarak oyun çıkış yayın rekorunu altüst etti.

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Stream Charts verilerine göre GTA 6, Twitch, Kick ve YouTube platformlarının toplamında 7,6 milyon anlık izleyiciyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakam, çıkışında 1,737 milyon anlık izleyiciye ulaşan Valorant'a ait önceki rekoru açık ara geride bıraktı. Sadece Twitch üzerinde 3,29 milyon izleyici zirvesini gören oyunun canlı yayınlarını şu anda 12 binden fazla kanal üzerinden 2,8 milyonu aşkın kişi takip ediyor.

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Tarihin en çok anlık izlenen oyunu oldu

Stream Charts ayrıca GTA 6'nın, League of Legends'ın 3,11 milyon ve Fortnite'ın 3,04 milyonluk önceki zirvelerini aşarak Twitch tarihinin en popüler oyun kategorisi haline geldiğini belirtti.

Kick platformunda ise 1,5 milyon anlık izleyici zirvesine ulaşan yapım, 1,8 milyonluk zirveye sahip Minecraft'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Oyunun yeni çıkmış olması nedeniyle gelecekte bu rekorun kırılıp kırılamayacağı da merak konusu.