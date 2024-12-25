Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'ya dair beklentileri artıracak yeni açıklamalarda bulundu.

2025’e adım adım yaklaşıyoruz ve oyun sektörünün en çok beklenen oyunu GTA 6, tüm meraklı gözleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Bugün ise oyuna dair Take-Two CEO'sundan önemli bir dizi açıklama geldi.

Take-Two Interactive’in sahibi olduğu Rockstar Games, 2013’te çıkan ve bugüne kadar 200 milyondan fazla satan GTA 5'in efsanevi başarısını yeni oyunla tekrarlamayı hedefliyor. Konuyla ilgili gelen soruları yanıtlayan Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, oyunun olağanüstü olacağını ve beklemeye değer bir deneyim sunacağını belirtti.

Yeni ve denenmemiş şeyler göreceğiz

Zelnick, kısa bir süre önce yaptığı bir video röportajında GTA 6 ile ilgili hayranların beklentilerini yükseltecek açıklamalarda bulundu. Zelnick, Rockstar’ın hayranların beklentilerini aşan yenilikler üzerinde çalıştığını belirterek, "Geri bildirimleri kesinlikle dikkate alıyoruz ancak ekiplerimiz yeni ve denenmemiş şeylere odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

"GTA 6 beklediğinizden daha büyük, daha iyi, daha heyecan verici ve daha güzel bir deneyim olacak."

Zelnick ayrıca Online'a dair ipucular verdi

GTA 5 ve GTA Online’ın beklenmedik başarısını da değerlendiren Zelnick, oyunun satış rakamlarının ve Online modun popülaritesinin başlangıçta öngörülenden çok daha büyük olduğunu ifade etti. Zelnick, ilk planlarda oyunda sanal para biriminin yer almadığını ancak bu fikrin sonradan oyuna eklendiğini söyledi.

"2013’e baktığımızda sanal para birimi gibi unsurları oyuna dâhil etmek bizim için yeniydi. İlk başta hatalarla karşılaştık ama bu deneyim inanılmaz bir başarıya dönüştü."

205 milyon satış rakamıyla rekor üstüne rekor kıran GTA 5’in ardından GTA 6’nın bu başarıyı nasıl ilerleteceği büyük bir merak konusu.

Peki sizin GTA 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.