GTA 6'nın Tamamlanıp Test Aşamasına Geçtiğini Gösteren İlan

Rockstar Games'in resmi internet sitesinde, yeni bir iş ilanı yayımlandı. Bu ilan, şirketin bir oyun için beta testi yapacak mühendisler aradığını belirtiyor. Yaşanan bu gelişme, uzun zamandır beklenen GTA 6'nın büyük çapta hazır olduğunu düşündürüyor.

Video oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, uzunca bir süredir oyunseverlerin takibinde. Şirketin, oyun dünyasının en popüler yapımlarından olan GTA serisinin yeni üyesini tanıtması bekleniyor. Rockstar Games ise bugüne dek konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve bu durum, oyunseverlerin yaklaşmakta olduğu düşünülen GTA 6 ile ilgili kendi araştırmalarını yapmasına neden oldu.

Bugüne kadar sizlerle, onlarca GTA 6 haberi paylaştık. Bu haberlerin çok büyük bir çoğunluğu, iddialardan ve Rockstar Games ile ilişkisi bulunan üçüncü şahısların açıklamalarından oluşuyordu. Şimdiyse GTA 6 ile ilgili olduğu düşünülen yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmenin doğrudan Rockstar Games ile bağlantılı olmasu, GTA 6'yı bekleyen oyunseverleri heyecanlandırdı.

GTA 6 ile ilgili olduğu düşünülen son gelişme, Rockstar Games'in yayınladığı yeni bir iş ilanı. Söz konusu ilana göre Rockstar Games, yeni ürünlerinin beta testi için mühendis arıyor. Rockstar Games'in son dönemlerde üzerinde çalıştığı düşünülen tek büyük oyunun GTA 6 olduğunu varsaydığımızda, bu iş ilanının doğrudan GTA 6 için açıldığı sonucuna ulaşılıyor.

Rockstar Games'in orijinal internet sitesinde yer alan iş ilanı, GTA 6'nın genel anlamda tamamlandığını, oyunun test aşamasına geçildiğini düşündürüyor. Aslına bakacak olursak yaşanan bu gelişme, Rockstar Games'in yeni bir oyun üzerinde çalıştığının kesin bir ispatı. Çünkü şirket, geçtiğimiz dönemlerde de bir zincirin halkası gibi düşünülecek iş ilanları yayınlamıştı. Son ilan, bugüne kadar ki çalışmaların tamamlandığını gösteriyor.

Bazı kesimler, GTA 6'nın yaklaşmakta olan PlayStation 5 ve Xbox Series X ile birlikte duyurulacağına inanıyorlar. Eğer bu düşünce gerçekten doğru ise GTA 6'nın çıkışının 2020 yılı sonunda olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak Rockstar Games'in yayınladığı son iş ilanını göz önünde bulunduracak olursak, GTA 6'nın büyük oranda hazır olduğunu ve şirketin yıl sonunu beklemek gibi bir zorunluluğunun olmadığını açıkça söyleyebiliriz.

2013 yılında GTA 5'i piyasaya süren Rockstar Games, çıkış aynı yıl içerisinde duyurulmuş olan PlayStation 4 ve Xbox One X'i beklememişti. Oyunseverler, sahip oldukları oyun konsolları üzerinden GTA 5 oynamaya devam ederken, yeni oyun konsolları da duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından yeni sürüm hazırlayan Rockstar Games, GTA 5'i PlayStation 4 ve Xbox One X için de kullanıma sunmuştu. Şirketin yine böyle bir strateji uygulama ihtimalinin olduğunu unutmamak gerekiyor.