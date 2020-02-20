Oyun İçi Alım Satımlarda Kripto Para Kullanılabilecek

Kripto oyun platformu Enjin, oyun içi satın almalarda kripto paraların kullanılacağı kolay bir oyun içi satın alma aracı geliştirdi. Enjin Platformu sayesinde kripto paralar oyun sektörünün önemli araçlarından olabilirler.

Blockchain oyun şirketi olan Enjin, oyunlarda kullanılacak kripto paralar için yeni bir araç geliştirdi. Enjin tarafından yayınlanan araç sayesinde geliştiriciler, kripto varlıklarını geliştirdikleri oyunlara dahil edebilecekler.

Ethereum ağı tarafından desteklenen Enjin Platformu, oyunlara kolaylıkla eklenebilecek şekilde tasarlandı. Geliştiriciler, kendi oyunlarına Enjin Platformu’nu eklemek istediklerinde tek bir satır kod yazmalarına gerek olmayacak.

Oluşturulan araçla alakalı yapılan açıklamada, “Temel olarak platform, yeni nesil Blockchain varlıkları oluşturma ve yönetme işini kolaylaştırıyor. Başka bir deyişle, bir akıllı telefonu nasıl kullanacağınızı biliyorsanız panelimizi kullanarak karşılığı olan ve olmayan jetonlarınızı kolayca dağıtabilirsiniz” dendi.

140 milyar dolar değerindeki oyun endüstrisi, blockchain teknolojisi için doğru bir alan olabilir. Özellikle oyun içi satın almalarda kripto paralar kullanılabilir. Hali hazırda Fortnite’ta kullanılan V-Bucks gibi sanal oyun içi para birimleri, yerini kripto paralara bırakabilir.

SuperData, geçtiğimiz yıl oyun sektörünün 120.1 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Oyun sektörünün gelirinin 2022 yılında çok daha artarak 196 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.