GTA Online'ın Giriş Süresini Kısaltan Modu, Oyuna Geliyor

GTA Online için geliştirilen ve oyuna giriş süresini yüzde 70 kısaltan mod, Rockstar Games'in takibinden kaçmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan geliştirici, bu mod nedeniyle şirketten 10 bin dolar kazandığını, Rockstar Games yetkilileri ise modun sonraki güncellemelerde oyuna dahil edileceğini açıkladılar.

GTA Online oyuncularının geçtiğimiz haftalardaki gündem konularından bir tanesi, üçüncü taraf bir geliştiricinin hazırladığı ve oyuna giriş süresini yüzde 70 kadar azaltan moddu. Pek çok oyuncunun hayali niteliğinde olan mod, ban korkusu nedeniyle de pek çok oyunsever tarafından deneyimlenememişti. Ancak bu durum, kısa bir süre sonra geride kalacak gibi görünüyor. Zira Rockstar Games geliştiricileri de bu üçüncü taraf geliştiricinin modunu görmezden gelmedi.

Modu geliştiren "T0st" isimli geliştiriciye göre GTA Online'ın geç açılmasının bir numaralı nedeni, işlemcilerde yaşanan bir darboğazdı. Bu darboğaza neden olan şeyse oyun dosyaları arasında yer alan bir "JSON" belgesiydi. İşte T0st, bu belge içerisindeki optimizasyonu iyileştirerek, oyunun açılış hızını artırmayı başarmıştı. JSON dosyasının gereksiz bilgilere ulaşarak bunları okumaya çalıştığını söyleyen T0st, yalnızca doğru dosyaların okunmasını sağlamıştı.

Rockstar Games, T0st'a 10 bin dolar ödeme yapacak

Sosyal medya hesaplarından bir duyuru yapan T0st, Rockstar Games'in kendisiyle iletişime geçtiğini ve yalnızca kritik güvenlik problemlerinin tespitinde değerlendirilen hata ödül programına kendisinin de dahil edildiğini söyledi. Bu program kapsamında kendisine ödül verildiğinden de bahseden geliştirici, 10 bin dolar ödeme aldığını beyan ediyor. Peki bu durum, GTA Online oyuncuları için ne ifade ediyor?

PC Gamer editörlerinin ulaşmayı başardığı Rockstar Games yetkilileri, konuyla ilgili bir açıklama yaptılar. Ödül ve diğer detaylara değinmeyen geliştiriciler, T0st'un oyundaki bir iyileştirmeyi tespit ettiğini, bunun önemli olduğunu söylediler. Modun geleceğiyle ilgili de konuşan geliştiriciler, geliştirilen modun önümüzdeki resmi güncellemelerde oyuna dahil edileceğini, böylelikle yükleme süresinin kısalacağını açıkladılar. O güncellemenin yayınlanmasıyla oyuncular, GTA Online'a girmek için dakikalarca beklemek zorunda kalmayacaklar.