Rockstar Games Ücretsiz Hediyeler Dağıtacak

Geçtiğimiz yıl boyunca tüm zamanların en yüksek oyuncu sayılarına ulaşan Rockstar Games, bu unvanı almasını sağladıkları için GTA Online ve Red Dead Online oyuncularına teşekkür hediyeleri dağıtacak.

Eğer pandemi döneminin bir 'kazananından' bahsetmek mümkün olsaydı, ki servetlerini katlayan Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimler sayesinde bundan bir bakıma bahsettik, şüphesiz listenin devamında ilk sıralarda oyun stüdyoları yer alırdı.

Yaşanan karantina ve evlere kapanma oranlarındaki artış, haliyle oyuncu sayılarına da yansıdı. Rockstar Games'in GTA Online'ı ve Red Dead Online'ı da pastadan payını alarak oyuncu sayılarında rekorlara koştu. Bu başarıya kayıtsız kalamayan Rockstar Games, oyuncularına hediyelerle teşekkür etme kararı aldı.

Tüm oyuncular hediyelerden faydalanabilecek:

Rockstar Games, minnetini yayınladığı bir teşekkür yazısı ile dile getirmeyi seçti ve hem oyunların rekor oyuncu sayılarına ulaşmasını sağlayan oyunculara hem de YouTube gibi platformlarda oyunları ile ilgili içerikler üreten yayıncılara teşekkür etti.

Kuru bir teşekkür ile geçmek istemeyen Rockstar Games, 15 Şubat'a kadar Red Dead Online'a giriş yapan tüm oyuncularına ücretsiz binek, kostüm ve 5,000 Club XP gibi hediyeler sunacak. Aynı zamanda 12 Şubat tarihine kadar oyuna giriş yapan tüm GTA Online oyuncuları da hediye kostümler elde etme şansı yakalayacak. Hediyeler bir sonraki hafta içinde teslim edilecek.

Hediyeler ve fırsatlar devam edecek:

Rockstar Games'in teşekkür notu Red Dead Online ve GTA Online oyuncularını mutlu edecek bir başka haber ile son buluyor. Buna göre şirket oyuncularına yeni hediyeler ve fırsatlar sunmaya 2021 yılı boyunca devam edecek. Bu hediyeler arasında GTA Online oyuncuları için ücretsiz bir araç ve Red Dead Online da ise 'bir yeni dizi ödül' yer alacak.