Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynayabileceğiniz 18 Oyun

Hafta sonu boyunca ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz 18 oyunu bir araya getirdik. Üstelik oyunlardan bazılarını kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Hafta sonu geldi ve mevcut oyun kütüphanenizden sıkıldıysanız sizin için güzel bir listemiz var. Hafta sonu boyunca farklı platformlarda ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz oyunları bir araya getirdik. Üstelik bazı oyunları beğenmeniz halinde oynamaya devam edebilmeniz için güzel indirimler de bulunuyor.

Herhangi bir kafa karışıklığı olmaması için kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebileceğiniz oyunlarla kısa süreliğine ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz oyunları ayrı tablolarda listeleyeceğiz. Ayrıca ücretsiz oynamak için abonelik gerektiren oyunlar da yine ayrı bir tabloda yer alacak.

Ücretsiz şekilde kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebileceğiniz oyunlar:

Pankapu (Steam)

The Whispered World: Special Edition (GOG)

The Lord of the Rings: Return to Moria (Epic Games)

Hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunlar:

Squad 44 (Steam)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake (Xbox)

Dragon Ball: The Breakers (Xbox)

EA Sports FC 25 (Xbox)

EA Sports Madden NFL 25 (Xbox)

WWE 2K24 (Xbox)

Ücretsiz edinmek için abonelik gerektiren oyunlar:

Game Pass

Hunt: Showdown 1896 (PC, Xbox Series X|S)

For the King II (PC, Xbox One, Xbox Series X|S)

Wildfrost (PC, Xbox One, Xbox Series X|S)

Prime Gaming