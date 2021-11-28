Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

İşte Şimdi 'Derdi Oldu': İptal Olan Turne Sonrası Aldığı Ücret Sebebiyle Davalık Olan Fenomen Reynmen Hakkında Karar Verildi

'Derdim Olsun' 'Ela' ve 'Melek' gibi şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medyadaki kişiliğiyle de tanınan fenomen 'Reynmen'e karşı açılan davadan bugün karar çıktı. Bir organizasyon şirketiyle yaptığı 200 bin euroluk anlaşmadan sonra yapılacak etkinliğin pandemi nedeniyle gerçekleşmemesi üzerine şirket parayı geri istemiş, Reynmen ise geri ödemeyi kabul etmemişti. Mahkeme ise ücretin tamamının (bugünkü kur değeriyle) geri ödenmesinde karar kıldı.

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Dünyaca Ünlü Ekonomist, Türkiye’deki ‘Gerçek’ Enflasyon Oranını Hesapladı

Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, TÜİK'in açıkladığı Ekim 2021 enflasyonunun gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Ekonomistin yaptığı hesaba göre ekim ayı enflasyonu, yıllık bazda yüzde 58,75 olarak kayıtlara geçti.

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TL'deki Değer Kaybı, Teknolojik Ürün Fiyatlarına Sert Bir Şekilde Yansımaya Başladı: Yeni Kura Göre Akıllı Telefon Fiyatları İşte Böyle Olacak

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı, etkilerini her alanda göstermeye başladı. Kurdaki yükselişten en çok etkilenen ürünlerin başında gelen teknolojik ürünlerde de fiyat artışları yaşandı. Örneğin 23 Kasım’da başlangıç fiyatı 8.399 TL olan iPhone 11’in şu anki başlangıç fiyatı, 9.778 TL’ye ulaştı.

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20.000 Kullanıcının Verileri Paylaşıldı: Yemeksepeti'ne Yönelik Gerçekleştirilen Siber Saldırıda Yeni Gelişme (Güncellendi)

Geçtiğimiz hafta, aradan geçen 8 ayın ardından Yemeksepeti bir kez daha hacklenmiş, daha önceki saldırıyla bir bağlantıları olmadığını söyleyen saldırganlar ise verilerin karşılığında fidye istemişti. Oldukça ses getiren olayda yakın zamanda çok önemli bir gelişme yaşandı. Suçluların şirketi ünlü isimlerin, şarkıcıların, politikacıların, futbolcuların adreslerine kadar paylaşmakla tehdit ettiği öğrenildi.

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TL'nin Şok Değer Kaybıyla Apple Bilgisayarlar, Türkiye'de ABD'den Bile Daha Ucuza Satılıyor!

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, Apple'ın 2021 model MacBook Pro fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir gelişmeye neden oldu. Öyle ki artık 2021 MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı, dolar bazında ABD fiyatının bile altına indi.

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Enerji Bakanından Çok Tartışılacak ‘Kış Saati Uygulaması’ Açıklaması

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl da kışın kapıya dayanmasıyla artan kalıcı yaz saati tartışmalarının ardından bir açıklama yaptı. Dönmez, bu uygulamayla 2016’dan bu yana 6 milyar TL tasarruf yapıldığını açıkladı.

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