Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı, etkilerini her alanda göstermeye başladı. Kurdaki yükselişten en çok etkilenen ürünlerin başında gelen teknolojik ürünlerde de fiyat artışları yaşandı.

Bildiğiniz üzere ülkemizde son birkaç aydır TL'nin yaşadığı değer kaybı ve bunun hayatımıza etkileri sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde dolar tarihi br rekor kırarak 10 TL'nin üzerine çıkmıştı ve o dönemden beri durdurulamaz yükseliş devam ediyor. Son olarak bugün 11,35 ile açılış yapan dolar/TL paritesi, gün içerisinde 13 TL seviyesini de geçerek bir rekor daha kırdı. Ardından 13 altına inen dolar şimdilerde 12,80 civarında seyrediyor.

Tüm bu yoğun gündemin ve TL'de yaşanan değer kaybının hayatımıza etkileri de artık iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Günlerdir mazottan ekmeğe her şeyde zamları konuşur olduk ve tahmin edeceğiniz üzere henüz zam haberlerinin sonu gelmedi. Bugün dolarda yaşanan tarihi yükseliş sonrası son olarak Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerinin satışını durdurmuştu. Bu haberle birlikte teknolojik ürünlerde yaşanan genel fiyat artışlarına göz attık ve ortaya pek de iç açıcı olmayan manzaralar çıktı.

Teknolojik ürün fiyatlarında sıçrama yaşanmış durumda:

Apple'ın satışları durdurması sonrası e-ticaret platformlarında ve pazar yerlerinde ufak bir tarama sonucu tüm iPhone fiyatlarında büyük bir sıçrama yaşandığını gördük. Apple ürünlerinin rağbet gören ürünler olması ve piyasadaki genel duruma da ışık tutacağı düşüncesiyle sizin için birkaç Apple ürünündeki fiyat artışını listeledik.

Ancak tekrar belirtmek gerekir ki bu listede yer alan fiyatların tamamı resmî Apple sitesinden değil, farklı e-ticaret platformlarından alınmış durumda. Apple'ın izleyeceği fiyat politikası, burada yer alan fiyatlardan farklı olabilir.

iPhone 11

iPhone 11 yaşanan son artıştan en çok etkilenen Apple ürünlerinden biri oldu. 23 Kasım tarihinde 8.399 TL'den satışta olan akıllı telefon, son artışlarla 24 Kasım itibarıyla 9.778 TL'den satılmaya başlandı.

iPhone 12

iPhone'lar arasında fiyat artışından en az etkilenen model iPhone 12 oldu. 23 Kasım tarihinde 10.681 TL'den satışta olan iPhone 12, 24 Kasım itibarıyla 10.995 TL'den satışta.

iPhone 13

iPhone ailesinin en yeni üyeleri de fiyat artışından nasibini aldı. Tahmin edeceğiniz üzere en yüksek artış iPhone 13'te yaşandı. 23 Kasım tarihinde 12.967 TL'den satışta olan iPhone 13, 24 Kasım itibarıyla 14.099 TL'den satışta.

Bonus: farklı teknolojik ürünlerde de benzer artışlar söz konusu

Roborock S6 MaxV Vacuum Cleaner

Son dönemin en popüler teknolojik ürünlerinden robot süpürgelerde de fiyat artışı başlamış durumda. Roborock S6 MaxV Vacuum Cleaner, 23 Kasım tarihinde 5.683 TL'den satışta iken 24 Kasım itibarıyla bu fiyat 6.250 TL'ye çıkmıış durumda.

PlayStation 5

Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntıları sebebiyle neredeyse çıktığından beri ulaşmanın adeta bir mucize olduğu PlayStation 5 de zamlardan etkilendi. Çeşitli pazar yerlerinde farklı fiyatlarla ve oyun paketleriyle satışta olan PS5'te yaşanan artış, bizim göz attığımız örneklerde epey yüksekti. Seçtiğimiz PS5, 2. Kollu + Marvel Spider-Man Miles Morales ile birlikte satılan bir üründü. Bu üründe 23 Kasım'da satış fiyatı 13.425 TL iken aynı ürünün 24 Kasım itibarıyla fiyatı 15.199 TL oldu. PS5 için farklı satıcılardan farklı paketlere baktığımızda da benzer bir manzaranın olduğunu belirtmekte fayda var.