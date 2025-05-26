Valve'ın uzun süredir geliştirdiği iddia edilen Half-Life 3'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte seride bir yeni oyun daha görüp göremeyeceğimiz konuşuluyor.

Henüz resmen duyurulmamış olsa da Half-Life 3’ün geliştirme sürecinde olduğu iddiaları sektörü çepeçevre sarmış durumda. Bugün ise oyunun serideki son oyun olacağı iddiası gün yüzüne çıktı.

ComicBook’un haberine göre daha önce de sızıntılarıyla ünlenen DanielRPK, Valve’ın Half-Life serisini bu oyunla sonlandırmak istediğini öne sürmüş durumda. Serinin ikinci oyununun dramatik bir sonla bitmesinin üzerinden yıllar geçtiği düşünülünce, Valve'ın bu oyunla son bir kez evrene dönmemizi istediği ve artık gerekli sonu gerçekleştireceği söyleniyor.

Half-Life 3 serinin son oyunu olabilir

DanielRPK'nin yanı sıra GabeFollower gibi diğer güvenilir kaynakların da son haftalardaki açıklamaları, bu bilgilerin doğru olabileceğini düşündürüyor. GabeFollower’a göre Half-Life 3'ün hikâye yapısı bazı oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir ve oyunun serinin geri dönüşünden hemen sonra sona erecek olması da toplulukta tartışmalara yol açabilir.

Yine de yıllardır süren belirsizliğin ardından artık Half-Life 3'ü kanlı canlı bir şekilde görmek ve seriyi net bir şekilde noktalamak çok daha önemli olarak karşılanacak gibi. Henüz oyunun çıkış tarihine dair bir gelişme yok ama Valve'ın yaz aylarında tanıtıp, kış döneminde de piyasaya sürmeyi hedeflediği düşünülüyor.

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