Efsane nişancı oyunu Half-Life’ı oynarken arkadaşlarınızla özel bir takım kurmak ve kıran kırana mücadele etmek için ekibinize özel bir server yani sunucu kurabilirsiniz. Steam üzerinden kolayca gerçekleştirilecek Half-Life server kurma nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

İlk kez 1998 yılında hayatımıza giren birinci şahıs nişancı oyunu olan Half-Life, pek çok oyunsevere göre kusursuz bir şekilde işlediği bilim kurgu temasıyla ve yıllar içinde karşılaştığımız farklı versiyonlarıyla nesilden nesile tüm oyuncuları gözdesi haline geldi. Eskiden internet kafede arkadaşlarımızla toplanıp oynadığımız Half-Life oyununu, bugün evimizde biraz da yalnız bir şekilde oynuyoruz.

Eski günleri hatırlamak ve arkadaşlarınızla özel bir Half-Life ekibi kurarak kıran kırana mücadele etmek için özel bir server yani sunucu kurabilirsiniz. Steam üzerinden kolayca gerçekleştirebileceğiniz Half-life server kurma işleminden sonra oynamak için tek gereken internet bağlantısı olacaktır. Half-Life server nasıl kurulur gelin yakından inceleyelim ve dikkat etmeniz gereken noktaları görelim.

Half-Life server nasıl kurulur?

Adım #1: Buradan bilgisayarınıza Steam indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan bilgisayarınıza Steam indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: Half-Life oyununu başlatın.

Half-Life oyununu başlatın. Adım #3: Start Dedicated Server sayfasını açın.

Start Dedicated Server sayfasını açın. Adım #4: Server adı belirleyin.

Server adı belirleyin. Adım #5: Haritayı belirleyin.

Haritayı belirleyin. Adım #6: Ağ seçeneğini Internet olarak belirleyin.

Ağ seçeneğini Internet olarak belirleyin. Adım #7: Sunucuya dahil olacak oyuncu sayısını belirleyin.

Sunucuya dahil olacak oyuncu sayısını belirleyin. Adım #8: UDP Port varsayılan olarak kalabilir.

UDP Port varsayılan olarak kalabilir. Adım #9: Dilerseniz server parolası belirleyin.

Dilerseniz server parolası belirleyin. Adım #10: Tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra Start Server butonu ile sunucuyu başlatın.

Tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra Start Server butonu ile sunucuyu başlatın. Adım #11: Half-Life server kurma işlemi tamamlandı.

Steam üzerinden Half-Life özel server kurma işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Start Dedicated Server ekranı üzerinden kuracağınız server hakkındaki tüm düzenlemeleri ve özelleştirmeleri yapabilirsiniz. Sunucuyu başlatmadan önce seçenekleri doğru olarak belirlemeseniz bile sunucuyu başlattıktan sonra bunlar üzerinde düzenleme yapmanız mümkün.

Half-Life server özelleştirme seçenekleri:

Ana düzenlemeler

Server yapılandırması

Server istatistikleri

Oyuncu düzenlemeleri

Server yasakları

Server konsolu

Ana düzenlemeler:

Half-Life sunucusunu kurduktan sonra eğer kurulum aşamasında bazı yanlış düzenlemeler yaptıysanız yeniden başlatmadan ya da yeni bir server kurmadan bu düzenlemeleri değiştirmeniz mümkün. Sunucu adına tıkladıktan sonra açılan sayfanın Main sekmesi üzerinden sunucu adını, ağ ayarlarını, haritayı, parolayı ve diğer ana düzenleme seçeneklerini değiştirmeniz mümkün.

Server yapılandırması:

Sunucu adına tıkladıktan sonra açılan sayfanın Configure sekmesi üzerinden süre limitini, kazanma limitini, raunt limitini, raunt sayısını, donma süresini, satın alma süresini, başlangıç parasını, kamera türünü, ses ayarlarını, izleme seçeneklerini, dost ateşini ve oyun ile ilgili diğer seçenekleri düzenleyebilirsiniz.

Server istatistikleri:

Sunucu adına tıkladıktan sonra açılan sayfanın Statistics sekmesi üzerinden oyuncu sayısını, server pingini, geliş pingini, çıkış pingini, sunucunun CPU kullanımını ve FPS değerini görüntüleyebilirsiniz. Görüntülediğiniz değerlerden memnun değilseniz bazı düzenlemeler yapmanız mümkün.

Oyuncu düzenlemeleri:

Sunucu adına tıkladıktan sonra açılan sayfanın Players sekmesi üzerinden o sırada oyunda bulunan tüm oyuncuları görmeniz ve kontrol etmeniz mümkün. Eğer oyun sırasında sorun çıkaran bir oyuncu varsa onu atabilir ve bir daha sizinle aynı sunucuya dahil olmasını engelleyebilirsiniz.

Server yasakları:

Sunucu adına tıkladıktan sonra açılan sayfanın Bans sekmesi üzerinden Players sekmesinde engellediğiniz ve oyundan attığınız oyuncuları yeniden sunucuya dahil etmeniz mümkün. Sunucunuza yeni bir oyuncu eklemek için onun IP adresini ve Steam hesap adını bilmeniz gerekiyor.

Server konsolu:

Sunucu adına tıkladıktan sonra açılan sayfanın Console sekmesi üzerinden oyuncu hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Görüntülemenin yanı sıra bu sekmeye özel bazı komutlar girerek hızlı işlemler gerçekleştirmeniz mümkün. Aynı sekme üzerinden hem komut girmeniz hem de bu komutları geri almanız mümkün.

addip komutu ve IP adresi ile birlikte girilen dakika boyunca oyuncu yasaklanır.

banid komutu ve Steam kimliği ile birlikte girilen dakika boyunca oyuncu yasaklanır.

kick komutu ve Steam kimliği ile birlikte girilen dakika boyunca oyuncu sunucudan atılır.

changelevel komutu haritayı değiştirir.

dropclient komutu ve kullanıcı kimliği söz konusu oyuncuyu sunucudan atar.

heartbeat komutu, ana sunucuya sinyal gönderir.

info komutu ve Steam kimliği söz konusu oyuncu bilgilerini görüntüler.

kick komutu ile birlikte girilen oyuncu adı ya da kullanıcı kimliği söz konusu oyuncuyu sunucudan atar.

listid komutu, sunucudaki yasaklı Steam kimliklerini görüntüler.

listip komutu, sunucudaki yasaklı IP adreslerini görüntüler.

maps komutu, tüm haritaları listeler.

Half-Life server nasıl kurulur sorusunu yanıtladık ve kurduğunuz sunucuyu nasıl özelleştirebileceğinizden bahsettik. İlk kez Half-Life server kuruyorsanız biraz karmaşık görünebilir ama anlattığımız adımları uygulayarak bu işlemi kolayca gerçekleştirmeniz mümkün.