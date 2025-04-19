Apple'ın ilk olarak yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığı haptik tuşlu iPhone nihayet geliyor olabilir.

Apple, bundan tam 3 yıl önce 2022 yılında iPhone’lara dokunmatik hissi veren yeni bir tuş sistemi eklemeyi planlamıştı. Bu tuşlar, klasik tuşlara göre farklı olarak basıldığında hafif bir titreşimle yanıt verecekti. Amaç özellikle iPhone’un Pro modellerine hem şık hem de farklı bir his katmaktı.

Zamanla bu yenilik üzerindeki çalışmalar da duraksadı. İddialara göre şirket 2023’te iPhone 15 Pro’dan bu tuşları son anda çıkardı. Projenin tamamen iptal edildiği düşünülürken bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Apple'ın bu özel tuş sistemi için “Bongo” adlı bir patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Haptik tuşlar sadece iPhone'lara özgü olmayabilir

Her ne kadar bu patent geçmiş yıllardakilere kıyasla yeni bilgiler sunmasa da Apple’ın bu fikri tamamen rafa kaldırmadığını gösteriyor. Üstelik belgede bu teknolojinin sadece iPhone’larda değil; akıllı saatlerde, başa takılan Vision Pro gibi cihazlarda hatta Apple Pencil gibi ürünlerde de kullanılabileceği yazıyor.

Söylentilere göre Apple, temelde 'haptik' dediğimiz sisteme sahip bu tuşların uzun süreli kullanımda güvenilirliğini tam olarak sağlayamadı. İlk ortaya çıkan prototiplerde sıklıkla “yanlışlıkla basma” gibi sorunlarla karşılaşılmıştı.

Yine de Apple’ın bu sistem için yeni bir patent alması gelecek iPhone modellerinde bu tuşları görme ihtimalimizi güçlendiriyor.