Bir köpek, bir koyunun sesini algılayabilir mi? Veya bir su samuru, bir kuşun ne demek istediğini anlayabilir mi? Sizce hayvanlar, farklı bir hayvan türünün ne demek istediğini anlayabilir mi?

Vahşi doğada birçok canlı bir arada yaşıyor. Her biri kendi arasında bir şeyler konuşuyor veya hareketleri ile bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Peki bunları yalnızca kendi türleri mi anlıyor?

Hayvanlar arası iletişim nasıl ilerliyor?

Hayvanlar, kendi türleri dışındaki türlerden gelen sesleri ve sinyalleri algılayabiliyor.

Fakat öncelikle anlamamız gereken bir nokta var. Hayvanların insanlar gibi dilleri yok. Çünkü dil, insanlara özgü bir iletişim sistemi. Bu sebeple bir hayvan türünün başka bir türün dilini anlaması doğru bir cümle olmaz. En iyisi dil yerine ses diyelim.

Söz konusu diğer türlerden gelen sesleri algılamak olunca kuşlar, üzerinde en çok çalışma yapılmış canlılardan. Mesela ötücü kuş göçü ile ilgili yapılan bir çalışma, yalnız olan kuşların göç yollarındaki diğer kuş türlerinin çağrılarını anlayabildiğini ve güvende kalmaları için onlara destek olduğunu öne sürüyor.

Mesela drongolar, yiyeceklerinden bir kısmını çalma arzusuyla diğer hayvanları takip etme alışkanlığına sahip.

Kanada’daki Capilano Üniversitesi’nde biyoloji öğretmeni olan Thomas Flower, bu kuşları sahada bir su samuru sürüsünü takip ederken inceliyor. Öyle ki drongolar, su samurlarını korkutup deliklerine sokmak için kendi alarm niteliğindeki çağrılarını kullanıyor.

Böylece drongolar, içeri girip yiyecek artıklarını çalabiliyor ve amacına ulaşıyor. Ancak su samurları, drongolara özgü bu alarm çağrılarının bir hile olduğunu anlıyor ve bu sebeple herhangi bir alarm duyduklarında yiyeceklerini tüketme veya saklama eğiliminde oluyorlar.

Fakat su samurlarının bu çağrıları fark etmeye başladığını artık bu yöntemin işe yaramadığını anlayan drongolar, bir süre sonra diğer kuşların alarm çağrılarını taklit etmeye başlıyor. Yani farklı kuşların farklı alarm çağrılarını düzenli olarak taklit ederek, su samurlarını her seferinde alt etmeyi başarıyorlar.

Özetle hayvanlar, farklı bir türe ait sesleri öğrenmenin yanında bunları hayati amaçlar için taklit etme yoluna bile gidiyor.

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