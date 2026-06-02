[Haziran 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü android telefonlar hangileri?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki tercihimiz Android bir telefon olursa mevcut en iyi telefon hangisi?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi android telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

[Haziran 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı
En güçlü android telefonlar

Telefon AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı
Red Magic 11 Pro 3,964,036 59.999 TL
OPPO Find X9 Ultra 3,876,104 Resmî satışı yok
HONOR WIN 3,764,432 Resmî satışı yok
iQOO 15 3,726,374 Resmî satışı yok
Poco F8 Ultra 3,646,063 53.999 TL
OnePlus 15 3,636,163 74.999 TL
Xiaomi 17 Ultra 3,607,590 109.999 TL
Galaxy S26 Ultra 3,548,336 121.999 TL
OPPO Find X9 Pro 3,311,174 95.999 TL
Xiaomi 17 3,289,069 74.999 TL

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü android telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

