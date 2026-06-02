[Haziran 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki tercihimiz Android bir telefon olursa mevcut en iyi telefon hangisi?
Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi android telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.
En güçlü android telefonlar
|Telefon
|AnTuTu Puanı
|Türkiye Fiyatı
|Red Magic 11 Pro
|3,964,036
|59.999 TL
|OPPO Find X9 Ultra
|3,876,104
|Resmî satışı yok
|HONOR WIN
|3,764,432
|Resmî satışı yok
|iQOO 15
|3,726,374
|Resmî satışı yok
|Poco F8 Ultra
|3,646,063
|53.999 TL
|OnePlus 15
|3,636,163
|74.999 TL
|Xiaomi 17 Ultra
|3,607,590
|109.999 TL
|Galaxy S26 Ultra
|3,548,336
|121.999 TL
|OPPO Find X9 Pro
|3,311,174
|95.999 TL
|Xiaomi 17
|3,289,069
|74.999 TL
Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.
Peki sizce güncel en güçlü android telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.