HMD, Nokia 225 4G'yi yakın zamanda yeniden markalayarak piyasaya sürecek gibi gözüküyor.

İnternette sık sık sızıntılar paylaşan HMD Meme, X platformundan yaptığı paylaşımda HMD'nin yakında bir başka Nokia cihazı yeniden markalayacağını iddia etti. HMD Meme'in paylaşımında, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Nokia 225 4G ile aynı özelliklere sahip olması beklenen HMD 225 4G'nin teknik özellikleri yer aldı.

Sızıntıda yer alan bilgilere göre HMD 225 4G, 400 nit tepe parlaklığa sahip, 2.4 inçlik küçük bir IPS LED ekranla gelecek. Bu modelin içinde, giriş seviye cihazlarda sık sık karşımıza çıkan mütevazi yonga seti Unisoc T107 bulunacak.

Asker telefonundan hallice olacak

Telefonun kamera açısından da oldukça temel düzeyde olacağını söylemek mümkün. HD video çekebilen 2 megapiksellik tek bir sensör bulunacak olan telefonun depolama ve RAM kapasitesi ise henüz bilinmiyor. Telefonun hedef kitlesini ve diğer özelliklerini göz önüne alırsak burada da düşük seviyeli çözümlerin tercih edilmesini bekleyebiliriz.

Telefonun bağlantı seçenekleri arasında ise 4G LTE, çift SIM yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Telefonun FM radyo ve IPS2 derecesine sahip olması bekleniyor. Yani telefon temel toz ve su direncine sahip bir model olarak karşımıza çıkacak.

HMD 225 4G'nin özellikleri Nokia 225 4G ile oldukça benzer ve bu yüzden aynı telefonu HMD markasıyla görebilemiz mümkün. Paylaşılan tasarım görselleri de Nokia 225 4G'yi andırıyor. Bununla beraber henüz HMD tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan HMD daha önce de Nokia cihazları yeniden markalayarak piyasaya sürmüştü.