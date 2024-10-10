Honda, ABD'de 1,7 milyona yakın aracını geri çağırdı. Civic gibi popüler modellerin de yer aldığı bu geri çağırmanın nedeni, direksiyonun zor dönmesine neden olan bir sorun.

Otomobil devlerinin, yaşanan problemler nedeniyle sürekli otomobillerini geri çağırdığını görüyorduk. Şimdi de bu tarz olaylara bir yenisi daha eklendi. Japonya merkezli Honda, ABD’de 1,7 milyona yakın aracını geri çağırdı.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan bilgilere göre aralarında Civic ve CR-V’nin de yer aldığı toplamda 1 milyon 693 bin 199 araç geri çağrıldı. Otomobillerin hem Honda hem de Acura markalı olduğu belirtildi.

Geri çağırmanın nedeni direksiyonda yaşanan bir sorun

Gelen bilgilere göre bu kadar fazla otomobilin geri çağrılmasına neden olan sorun, direksiyon kutusunda yaşanıyor. Üretim hatası olabileceği belirtilen problemin, aşırı iç sürtünmeye yol açarak direksiyonun çevirmek için gereken eforu artırabildiği belirtildi. Yani basitçe söyleyecek olursak araçların direksiyonları normalde daha zor dönüyor. Hâliyle bu da güvenlik riski teşkil eden bir durum.

Ayrıca Honda’nın geri çağrılan araçlardan yalnızca %1’inin, yani 17 bin civarının bu sorundan etkilendiğini düşündüğü de aktarılmış. Ancak otomobil devi, çok daha fazla aracı çağırıp olası problemlerin önüne geçmek istemiş. 1,7 milyon aracın tamamının direksiyon kutusu içindeki parçalar değiştirilecek.

Etkilenenler arasında Acura Integra’dan Honda Civic ve CR-V gibi modellere kadar birçok araç var. Model yılları ise 2022’ye kadar uzanıyor. Şirket, konu hakkındaki ilk şikâyeti Eylül 2021’de almış. NHTSA ise direksiyon arızasıyla ilgili şimdiye kadar 13 kaza raporu almış. Yani epey ciddi bir problem.