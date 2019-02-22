Honda, Motobike İstanbul'da 3 Yeni Motosikletini Sergiliyor

Motosiklet pazarının lideri konumundaki Honda, Türkiye’de 3 yeni modelini piyasaya sürecek.

Türkiye’deki motosiklet pazarının son dört yıldır lideri aynı: Honda. Ülkemizdeki motosiklet tutkunlarının bir numaralı tercihi olmayı başaran Japon firmanın yeni modelleri de ülkemizde satışa çıkıyor.

Motobike İstanbul Fuarı’nda firmanın üç yeni modeli CB650R, CBR650R ve Super Cub C125 katılımcıların beğenisine sunulacak. Fuar, 21 Şubat -24 Şubat tarihleri arasında yapılıyor.

CB1000R, CB250R ve CB125R adlı üç Naked modelini geçen yıl piyasaya süren Honda’nın bu seneki çalışmaları ise Neo Sports Cafe görünümünü orta sınıfa taşımayı amaçlıyor. Motosikletlerde sıralı dört silindirli motor, yuvarlak farlar ve oyuk yakıt deposu bulunuyor. Motorun açıkta olması ve minimalist tasarımı sayesinde araç oldukça dikkat çekici gözüküyor.

Bağımsız çalışan çatal, merkeze sabitlenme özelliğine sahip 4 pistonlu ön fren kaliperi, Honda Selectable Tork Kontrol sistemi, yardımcı/kaydırıcı debriyaj ve modern tasarımlı gösterge kadranları motosiklette fark yaratıyor. Aracın fiyatı ise 59 bin 300 lira.

CBR650R ise spor orta sınıf serisinde yer alıyor. Keskin hatlara sahip, agresif bir motosiklet ile karşı karşıyayız. Arka kısmı oldukça kısa bir araç olan CBR650R, sürüş pozisyonu açısından da oldukça sportif ve rahat.

Honda’nın klasik sıralı 4 silindirli motoruna sahip olan motosiklet, 12000 d/d’da 70 kW ile %5 daha fazla güç üretebilme potansiyeline sahip.

CBR650R almayı düşünenlerin gözden çıkarması gereken miktar ise 66 bin 700 TL.

Honda Super Cub 61 yıldır 60’tan fazla ülkede satılıyor ve serinin toplam satışı 100 milyonu geçmiş durumda. Pratikliği ve kendine has tasarımı ile tanınan bu motosikletin yeni versiyonu C 125 de fuarda yer alıyor.

C 125’de motosikletin genel tasarım çizgisi korunmuş. 125 cc hacimli motor sayesinde aracın gücü ve torkunda artış görülüyor. Böylece şehir içinde daha hızlı ve seri hareket etmek, daha eğimli yolları daha rahat aşabilmek mümkün oluyor.

Araçta artan gücü dengelemek için vites geçişleri yumuşatıldı ve otomatik debriyaj da yenilendi. Aracın çelik iskeleti optimize edilerek yenilenirken, daha uzun hale gelen süspansiyonlar, 17 inçlik dökme alüminyum jantlar ve disk ön frenler ile oldukça keyifli bir motosiklet ortaya çıkıyor.

Bu aracın fiyatı ise ÖTV teşviğiyle birlikte 25 bin 463 TL