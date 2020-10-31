Motorola Moto G 5G Kanlı Canlı Görüntülendi

Motorola'nın yakın zamanda tanıtılması beklenen 5G destekli yeni akıllı telefonu Moto G 5G kanlı canlı bir şekilde çevrimiçi ortamda görüntülendi. Ne zaman tanıtılacağı bilinmeyen cihazın gücünü Snapdragon 750G mobil platformundan alması bekleniyor.

Lenovo bünyesinde bulunan, çift delikli ön kameraya sahip yeni akıllı telefonu Moto G 5G Plus'ı geçtiğimiz yaz aylarında tanıtmıştı. Nispeten uygun fiyatıyla orta segmentteki 5G rekabetine iddialı bir giriş yapan bu modelin ardından şimdi de 'Kiev' kod adlı yeni bir Motorola akıllı telefon ortaya çıktı.

Motorola Moto G 5G olarak adlandırılması beklenen yeni bütçe dostu 5G akıllı telefonun, temmuz ayında piyasaya sürülen Moto G 5G Plus'ın farklı bir versiyonu olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. İddialara göre yeni telefon, gücünü Qualcomm'un 5G destekli Snapragon 750G mobil platformundan alacak.

Motorola Moto G 5G neler sunacak?

Snapdragon 750G yonga setini daha önce Xiaomi'nin Mi 10T Lite modelinde görmüştük. Qualcomm'un yeni orta-üst segment işlemcisi olan Snapdragon 750G, Snapdragon 730G’ye kıyasla %20’ye kadar performans sağlayan Kryo 570 çekirdeklerine sahip ve grafik tarafında Adreno 619 GPU kullanıyor.

Yonga setine ek olarak Motorola Moto G 5G'nin diğer iddia edilen özellikleri arasında 6,66 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksek AMOLED ekran, 5.000 mAh batarya, 6 GB RAM, 128 GB genişletilebilir depolama alanı ve üçlü ana kamera kurulumu yer alıyor.

Kamera tarafına ayrı bir parantez açmak gerekirse kaynak, cihazın ana kamera olarak Samsung GM1 48 MP Quad Bayer sensörünü kullandığını söylüyor. Ana kameraya ek olarak Samsung S5K4H7 telefoto ve OmniVision OV02B10 2 MP makro kameralarının da cihazda yer aldığı belirtiliyor. Ön tarafa geçtiğimizdeyse OmniVision OV16A1Q 16 MP sensör cihazda bulunuyor.

Son olarak Moto G 5G'nin SD kart desteğine ve bir NFC okuyucuya sahip olacağı söyleniyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ya da fiyatının ne olacağıysa henüz bilinmiyor.