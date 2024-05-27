HONOR'un aylardır beklenen amiral gemisi telefonları HONOR 200 serisi tanıtıldı. Standart ve Pro modelden oluşan seri, dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Türkiye’de de faaliyet gösteren akıllı telefon devi HONOR, aylardır beklenen yeni amiral gemisi telefon serisi HONOR 200’ü bugün Çin’de resmen tanıttı. Şirketin yeni serisi standart HONOR 200 ve üst model HONOR 200 Pro olmak üzere iki cihazdan oluşuyor.

Her iki telefon da tasarım açısından benzerler. Aynı zamanda bazı özellikleri de aynı. Aralarındaki en büyük fark, işlemci gibi taraflarda karşımıza çıkıyor. Gelin cihazların özelliklerine birlikte göz atalım.

HONOR 200

Delikli ve kavisli ekran tasarımıyla gelen standart model, 6,7 inçlik 2664x1200 çözünürlükte 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla çıkış yaptı. Maksimum parlaklığının ise 4000 nite kadar çıkabildiği söyleniyor. Telefonun boyutları 161,5 mm, 74,6 mm ve 7,7 mm iken ağırlığı ise 187 gram.

Telefon, orta-üst segment bir işlemci diyebileceğimiz Snapdragon 7 Gen 3’e sahip. Bu işlemci, 8/12/16 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama tarafında ise 256 ve 512 GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Cihazın kutudan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0’la çıktığını ekleyelim.

Arkada 50 MP geniş (f/2.0), 50 MP telefoto (f/2.4) ve 12 MP ultra geniş (f/2.2) olmak üzere üçlü kamera kurulumu var. Önde ise 50 MP’lik (f/2.1) dikkat çekici bir selfie kamerası bizi karşılıyor. Telefon, 100W süper hızlı şarj desteğine sahip 5200 mAh bataryayla geliyor. HONOR’un aktardığına göre şarjı 15 dakikada %57’ye kadar çıkabiliyor.

HONOR 200 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, FHD+, OLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 3’e RAM 8/12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 12 MP Ön Kamera 50 MP Batarya 5200 mAh (100W) İşletim Sistemi MagicOS 8.0 (Android 14)

HONOR 200 fiyatı

8 GB+256 GB 345 dolar 12 GB+256 GB 372 dolar 12 GB +512 GB 414 dolar 16 GB+256 GB 414 dolar 16 GB + 512 GB 441 dolar

HONOR 200 Pro

Serinin üst seviye modeli olan HONOR 200 Pro’da kardeşiyle aynı tasarımı görüyoruz. Cihaz, 6,78 inçlik 2700x1224 piksel çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızına sahip OLED kavisli ekranla geliyor. 4000 nit maksimum parlaklık bu telefonda da mevcut. Boyutları ise 163,3 mm, 75,2 mm ve 8,2 mm ile biraz daha büyük. Ağırlığı da 199 gram olarak açıklandı.

İşlemci tarafına geldiğimizde amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyi görüyoruz. Bu işlemci, daha birkaç ay önce tanıtılmıştı. İşlemciye, 12 ve 16 GB RAM seçenekleri eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

Kmaera tarafına baktığımızda 50 MP ana (f/1.9) 50 MP telefoto (f/2.4) ve 12 MP (f/2.2) ultra geniş kamera ile karşılaşıyoruz. Ön tarafta da 50 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Cihazda 100W kablolu ve 66W kablosuz şarj destekli 5200 mAh batarya bulunuyor. Cihaz, kutudan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0’la çıkıyor.

HONOR 200 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, FHD+, OLED İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 12 MP Ön Kamera 50 MP Batarya 5200 mAh (100W) İşletim Sistemi MagicOS 8.0 (Android 14)

HONOR 200 fiyatı