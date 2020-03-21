Honor 30 Lite'ın Özellikleri TENAA'da Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının devlerinden Huawei’nin alt markası Honor, önümüzdeki ay içerisinde Honor 30 ve Honor 30 Pro adını verdiği cihazlarını çıkaracak. Ancak TENAA’da ortaya çıkan listeleme, bu serinin 3 cihazdan oluşabileceğini gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası Honor, Honor 30 serisinin orta segment bir varyantı üzerinde çalışıyor. Nisan ayında çıkacak olan Honor 30 serisinin Honor 30 ve Honor 30 Pro modelleriyle çıkış yapması bekleniyor. Ancak bu hafta içerisinde, Honor 30 serisine ekleneceği düşünülen yeni bir modele ait bilgiler TENAA’da ortaya çıktı.

TENAA’da ortaya çıkan AQM-AL10 modelinin, Honor 30 Lite olduğu düşünülüyor. TENAA’da yer alan bu listeleme AQM-AL10 modeliyle ilgili bazı önemli bilgileri de açığa çıkarıyor. Peki, bu cihazda yer alacak olan özellikler nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Honor AQM-AL10 özellikleri

Cihaz, U şeklinde bir damla çentiğe sahip olacak ve telefonun sağ tarafında güç tuşuyla ses açma kısma tuşları yer alacak. Cihazın sol üst köşesinde üçlü kamera yer alacak ve bu kamera modülü, dikdörtgen şeklinde konumlandırılacak. Honor logosu ise cihazın arka tarafında orta alt kısımda yer alacak.

Biz kullanıcıları daha çok ilgilendiren özelliklere gelecek olursak Honor 30 Lite, 6,3 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak. 20:9 en boy oranına sahip olacak olan cihaz, 2.400 x 1.080 piksel FHD+ bir çözünürlükle gelecek. 7,75 mm kalınlığa sahip olacak olan cihazın ağırlığı ise 163 gram olacak.

Performans tarafına bakıldığında cihazın; sekiz çekirdekli, 2,27 GHz saat hızına sahip muhtemelen orta segment bir Kirin işlemciye sahip olacağı görülüyor. 6 GB ya da 8 GB RAM’e sahip olacak olan telefonunun dâhili depolaması 128 GB ve 256 GB olacak. Arka tarafta yer alacak olan üçlü kamera; 48 MP, 8 MP ve 2 MP değerinde olacak. Selfie kamerası ise 16 MP değerinde olacak.

Telefon, 3.900 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. TENAA listelemesinden cihazın hızlı şarjı destekleyip desteklemeyeceğine dair herhangi bir bilgi bulunmasa da 22,5 W hızlı şarj desteğine sahip olacağına dair söylentiler bulunuyor. Listelemede Android 9 ile geleceği belirtilse de erken test aşamasına olmasından dolayı Android 9 gözüktüğü ancak cihazın Android 10 ile geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın, nisan ayında diğer iki cihazla birlikte çıkış yapması da olası olarak görülüyor.