Honor Play 4 Pro'nun Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei’nin alt şirketi Honor, önümüzdeki dönemde yeni bir telefon duyurmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgiler, Honor’un yeni telefonun Play serisinin yeni üyesi olacak Play 4 Pro olacağını gösteriyor.

Huawei’nin alt markası olan Honor, arka arkaya yeni telefonlarını duyurmaya devam ediyor. Çin’in sosyal medya ağı olan Weibo’da bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Honor’un yeni bir telefonla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlandığını gösteriyor.

Honor, nisan ayında Play serisinin yeni telefonları olan Honor Play 4T ve Play 4T Pro’yu piyasaya sürmüştü. Ancak Weibo’dan DigitalChatStation, Honor’un Play serisine yakında Honor Play 4 Pro'yu da ekleyeceğini öne sürdü.

Honor Play 4 Pro, Kirin 820 5G yonga setine sahip olacak

Honor Play 4 Pro’nun fotoğraflarını da yayınlayan DigitalChatStation, telefonun 7nm Kirin 820 5G yonga setine sahip olacağını söyledi. Yayınlanan fotoğraflardan telefonun hem ön hem de arkasında çift kamera olacağı görülüyor.

Honor Play 4 Pro’nun arka kısmına yer alan iki kameralı tasarımın ana kamerası 40MP çözünürlüğünde Sony IMX600Y olacak. Telefonun ana kamerası RYYB renk eşleşme özelliği sayesinde daha fazla ışık yakalayarak daha iyi fotoğraf kalitesi sağlayabilir.

DigitalChatStation’ın yayınladığı bilgilerde Play 4 Pro’nun batarya kapasitesi belli olmamakla beraber telefonun hızlı şarj özelliği belli oldu. Yayınlanan rapora göre Honor Play 4 Pro, 40W SuperCharge özelliğiyle beraber gelecek.

Honor Play 4 Pro’nun dikkat çekici konsept tasarımı

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor’un Play serisine katacağı yeni telefonu olan Play 4 Pro’nun tasarımı da donanımı kadar dikkat çekici görünüyor. Honor’un yeni akıllı telefonu olacak Honor Play 4 Pro’nun diğer teknik özellikleri belli olmamasına rağmen iyi bir işlemciyle gelen telefonun güçlü özelliklere sahip olacağı bugünden söylenebilir. Cihazın lansman tarihi açıklanmasa da basın görsellerinin de sızdırılmasıyla tanıtım tarihinin yaklaştığı düşünülüyor.