HONOR V40 Lite Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

HONOR; hızlı şarj, ekran yenileme hızı ve ana kamerasıyla dikkat çeken V40 Lite'ı duyurdu. Çok da uygun bir fiyata sahip olmayan akıllı telefon, yine de seviyesine göre iyi özelliklere sahip.

Yaklaşık iki ay önce gerçekleştirdiği lansman ile amiral gemisi akıllı telefonu V40 ‘ı duyuran HONOR, bugün ise seviyesine göre hiç de fena özelliklere sahip olmayan HONOR V40 Lite’ı tüketicilerin beğenisine sundu.

Yeni HONOR V40 Lite, “Lite” takısı nedeniyle zayıf özelliklere sahip bir akıllı telefon gibi görünüyor olsa da oldukça yüksek ekran/gövde oranı, 90 Hz’lik kavisli ekranı, 64 MP ana kamerası ve 66W hızlı şarj desteği gibi bazı dikkat çekici özelliklere de sahip.

HONOR V40 Lite, özellikle hızlı şarj konusunda bazı amiral gemilerini bile geride bırakıyor

6,57 inç büyüklüğe, Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran ile karşımıza çıkan HONOR V40 Lite, yanlardan kavisli delikli ekran tasarımı sayesinde en azından görsel açıdan amiral gemilerinin gerisinde kalmıyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise hap şeklinde, dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan oldukça büyük bir kamera modülü görüyoruz.

MediaTek’in orta segmentteki en popüler işlemcilerinden Dimensity 800U’dan güç alan HONOR V40 Lite, bu gücü 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı ile destekliyor. Bu arada HONOR V40 Lite’ın 32 MP’lik ön kamerası ile seviyesinin en iddialı selfie performanslarından birini vadettiğini de belirtelim.

HONOR V40 Lite özellikleri

İşlemci : Dimensity 800U

: Dimensity 800U RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,57 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: OLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1,9 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,4 Derinlik Sensörü: 2 MP, f/2,4 Makro Kamera: 2 MP

: Ön Kamera : 32 MP, f/2,0

: 32 MP, f/2,0 Batarya : Kapasite: 3.800 mAh Hızlı Şarj: 66W

: İşletim Sistemi : OS: Android 10 Arayüz: Magic UI 4.0

: Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1

HONOR V40 Lite fiyatı

Siyah, yeşil ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan HONOR V40 Lite, 128 GB’lık versiyonu için 460 dolar, 256 GB’lık versiyonu için ise 506 dolar fiyat etiketine sahip olacak. HONOR V40 Lite’ın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor.