Huawei, Ar-Ge Çalışmalarını Artırdığını Açıkladı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yürüttükleri çalışmalarda yüzde 90 kapasiteye geri dönüldüğünü söyledi. Son haftalarda sürdürdükleri Ar-Ge faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla yaptıkları harcamaları fazlalaştıran şirket, ortaya çıkardığı teknoloji çözümlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm ülkeyi etkilemekle kalmayıp dünyaya yayıldı. Çin genelinde sıkı önlemler alan yetkililer büyük bir kesimin durumdan kötü etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptı. Ülkenin önemli şirketlerinden biri Huawei de bu günlerde oldukça yoğun bir tempo içerisinde olduğunu bildirdi. Şirketin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei yaptığı açıklamada, şirketin üretim ve geliştirme faaliyetlerinin yüzde 90'ından fazlasının istikrarlı bir biçimde sürdürüldüğünü iletti.

Çin hükümetinin kritik sayılan bazı endüstrilerde çalışmaya devam etmesine izin verme kararından sonra, Huawei'nin operasyonlarının bir kısmı, 3 Şubat tarihinde yeniden başladı. Gazetecilere konuşan Ren Zhengfei, şirketin mevcut ortamdan kaynaklanan yeni talepleri karşılamak için yeni ürünler geliştirmeye hazır olduğunu da belirtti.

Olumlu görünüm çizdi

Huawei, dünya genelindeki şirketlerin koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalışma ortamını tercih etmesi yüzünden ağ ekipmanlarına özellikle Çin ve Avrupa'daki iki önemli pazardan güçlü bir talep beklediğini bildirdi. Şirket, bu pazarlardan kaynaklanan talebi karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Huawei pandemi nedeniyle bazı finansal artışlar beklediğini ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlara rağmen büyüyen çözümler geliştirmek için Ar-Ge harcamalarını artırdığını da ekledi.

Dünyanın en büyük telekom ekipman tedarikçisinin, salgın sırasında tedarik zincirinin etkilenmemesini sağladığını ve ortaklara koruyucu donanım sağlayarak üretim hattına devam ettiğini de söylemeden geçmeyelim. Şirketin 150 bin Çinli işçisinin neredeyse yüzde 90'ının işe geri dönmesi beklense de Huawei’nin bu yıl için finansal hedeflerini azaltması gerekirken olumlu görünümü korumak istediği gözden kaçmıyor.

ABD şirketlerinin desteği olmadan 3 ila 5 yıl içinde pazar lideri pozisyonundan devrilebileceği ima edilmesine rağmen, şirketin CEO’su ABD firmalarının bir müşteri olarak Huawei'ye de ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Trump yönetiminin çıkardığı yeni yasalar ve ambargo kararı Çinli teknoloji devini ne kadar etkileyecek göreceğiz.