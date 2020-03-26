Huawei, akıllı telefonlarda kullanılacak yeni sesli asistanı Celia'yı duyurdu. Şu an için Türkçe dil desteğine sahip olmayan Celia, kısa bir süre içerisinde uzaktan güncelleme ile tüketicilere sunulacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikle sektöre resmen çıkarma yaptı. Geçtiğimiz dakikalarda yeni amiral gemisi telefonları P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus modellerini duyuran Huawei, şimdi de akıllı telefon sektöründeki rekabeti kızıştıracak kişisel sesli asistanı "Celia"yı duyurdu. Huawei'nin Celia'sı, Google'ın Asistan hizmetine rakip olacak.

Huawei, bir kişisel sesli asistan hizmetinden ilk kez geçtiğimiz yıl bahsetmişti. Şirketin Fransa'daki bir numaralı ismi Alex Huang, Huawei'nin Çin'de zaten kullanımda olan Xiaoyi isimli sesli asistanının küresel pazarlara da sunulacağını ve bu asistanın Celia ismiyle geleceğini açıklamıştı. İşte şimdi bu açıklamalar resmiyete döküldü ve tüm dünyadaki Huawei kullanıcıları, ilerleyen dönemlerde Celia'yı kullanmaya başlayabilecekler.

Huawei'nin sesli asistanı, OTA güncellemeleri aracılığıyla telefonlara gönderilecek. Şirket, yaptığı duyuruda bu güncellemelerin ne zaman sunulacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Huawei'nin Celia için elini çabuk tutacağı ve kullanıcıların kısa bir süre sonra Celia'yı kullanmaya başlayabilecekleri konuşuluyor. Peki bu sesli asistan, Huawei kullanıcılarına neler sunacak?

Huawei sesli asistanı Celia'nın bazı özellikleri

Celia, şu an için ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değil. Kullanıcılar, Celia'yı kullanmak istedikleri takdirde İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerinden bir tanesini seçmek durumunda olacaklar. Ayrıca İngiltere, İspanya, Fransa, Şili, Kolombiya ve Meksika'daki Huawei kullanıcılarının Celia için biraz daha şanslı olduklarını söylemek gerekiyor. Çünkü Huawei, sesli asistanını ilk olarak söz konusu ülkelerde kullanıma sunacak.

Celia'yı kullanmak isteyen tüketiciler; "Hey Celia" sesli komutunu kullanabilecekler. Bu yöntemi tercih etmeyen kullanıcılar ise telefonlarının güç düğmesine 1 saniye basılı tuttuklarında Celia hizmetine doğrudan erişebilecekler. Celia'yı aktif eden bir kullanıcı, asistana sesli bir şekilde komut verebilecek.

Huawei'nin sesli asistanı arama yapma, mesaj gönderme, müzik çalma, çeviri yapma, hatırlatıcı ayarlama ve hava durumunu kontrol etme gibi onlarca şey yapabiliyor. Ancak sadece bu kadarıyla yetinmeyen Huawei, Google Lens benzeri bir yapay zeka destekli özelliği sesli asistanına eklemiş durumda. Böylelikle kullanıcılar, tarattıkları bir nesne ile ilgili bilgi alabilecekler.

Huawei'nin yaptığı açıklamalara göre Celia, ilerleyen yıllarda çok hızlı bir şekilde daha fazla ülkede kullanılabilir olacak. Ayrıca Huawei'ye göre bu sesli asistan sadece akıllı telefon ve birkaç teknolojik ürün için kullanılmayacak. Yetkililer, sesli asistanın ilerleyen yıllarda akıllı hoparlörler ve televizyonlar gibi Huawei'nin diğer ürünlerinde de kullanılacağını ifade ediyorlar.