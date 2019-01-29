Huawei Yöneticisi, Kanada Mahkemesi'nde Duruşmaya Çıkacak

Huawei finans sorumlusu Meng, Kanada mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ABD ile Çin arasında devam eden ekonomi savaşlarında baş aktörün, Huawei şirketi olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük ekonomik gücü olarak bilinen ABD, Çin şirketlerini devre dışı bırakarak bu gücünü korumaya devam etmek istiyor. Bunun için de ABD ve müttefikleri, Çinli şirketlere bazen acımasızca davranabiliyor.

Huawei Finans Sorumlusu Meng Wanzhou Duruşmaya Katılacak

Huawei finans sorumlusunun Kanada macerasını kısaca hatırlatırsak; Meng, 1 Aralık günü Kanada'ya gelmişti ve ABD'nin isteği üzerine Vancouver'da tutuklanmıştı. Meng ile ilgili ortaya atılan iddialar, daha çok İran'a yapılan yaptırımları ihlal etmek ve banka havalesi gibi suçlardan oluşuyordu.

Huawei'nin kurucusunun kızı olan Meng’in tutuklanması üzerine, Çin karşılık verdi ve ulusal güvenlik tehdidi bahanesiyle iki Kanadalı'yı tutukladı. Ortaya çıkan bu tablo; soğuk savaş döneminden bu yana, ABD'nin karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesiydi.

Kanada üzerinden ABD'nin bütün ambargolarını çiğneme, borsa üzerinden haksız rekabetle hisse sahibi olma, çeşitli 5G ağlarıyla casusluk faaliyetlerinde bulunma gibi daha birçok suçlama, Meng ile ilgili ortaya atılan iddialardan bazıları. Tüm bu iddialardan yargılanacak olan Meng ile ilgili, henüz tam olarak ne tür bir karar çıkacağı kesinleşmedi. Özellikle ABD'nin, Meng’i kendilerine iade etmelerini istemesi ise, gerilimi iyice tırmandırıyor.

Huawei firması, Çin hükümetinin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesini oluşturduğu için ABD, özellikle bu markaya saldırmaya çalışıyor. Huawei, bilindiği üzere 5G ağları kurmak için Avrupa'nın birçok noktasında da faaliyetlerine devam ediyor. İlerleyen dönemlerde; ABD'nin Huawei şirketi’ne yapacağı ticari saldırıların artacağı tahmin ediliyor.