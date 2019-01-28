ABD'nin 5G Alanında Huawei Karşıtı Çalışmaları Sürüyor

Dünyanın en güçlü iki ekonomisi arasındaki gerginlik devam ediyor. Bu sefer 5G alanına sıçramış olan gerginlik yüzünden sular kolay kolay durulmayacak gibi görünüyor.

ABD hükümeti, Çinli rakibi olan Huawei’ye karşı baskıları artırıyor. Bu, aynı zamanda dünyanın en güçlü iki ekonomisinin çarpışması demek. Trump yönetimi, ABD'li ortaklarını Çinli telekom devi olan Huawei ile bağlarını kesme konusunda baskılıyor ve yeni çıkacak olan 5G teknolojisinde Huawei’nin rolünün arka planda kalmasını istiyor.

ABD, çeşitli jeopolitik faktörlerden kaynaklanan uzun dönemli endişelerini dile getirerek İngiltere, Almanya ve Polonya’dan Huawei’yi boykot etmelerini istedi. En basit açıklamasıyla Trump, 5G’nin çok önemli bir teknoloji olduğunu, sayısız endüstriyi ciddi manada şekillendireceğini hatta küresel ekonomiyi tamamiyle değiştirebileceğini ve bu yüzden Çin’e, Batı’da kurulacak olan yeni nesil teknolojinin anahtarlarını teslim etmemeleri gerektiğini belirtti.

Washington’un lobi çalışmaları ZTE ya da özel olup olmadığına bakılmaksızın diğer Çin merkezli firmaları da kapsıyor. Batı istihbaratının şimdiye kadar edindiği tecübeye bakılacak olursa, hiçbir firma komünist hükümetin taleplerini yerine getirmekten ve yabancı müşterilerine casusluk yapmaktan sakınamaz. Bu anlayış, gittikçe daha da Huawei karşıtı hareketin merkezini oluşturuyor. Çinli firmanın hükümetle olan zayıf ilişkileri, geçtiğimiz son on yılda yer aldığı pek çok patent ihlali ve şeffaflıkla alakalı davalar da pek de masum olmadığını ortaya koymaya yetiyor.

ABD, konuşmanın yanı sıra Huawei ve diğer Çinli kablosuz cihaz üreticilerini boykot etmek için bazı adımlar da atmaya başlamış durumda. Geçen yaz kongrede alınan bir karara göre, federal kurumlar Huawei ve ZTE’nin yapmış olduğu hiç bir şeyi kullanamaz.

Birkaç hafta öncesinin raporlarına bakacak olursak, Beyaz Saray aynı yasak kararını özel kurumlar için de atmak istiyor.

Ne olursa olsun, Washington-Pekin arasındaki ilişkiler iyiye gitmiyor. Büyük oranda ticaret savaşlarından kaynaklanan bu sorunlara Adalet Bakanlığı’nın Huawei CFO’su Meng Wanzhou’ya karşı yaptığı suçlamalar da eklendi. Adalet Bakanlığı’nın Kanadalı yetkililere CFO’nun İran’a yapılan yaptırımları delmek için yasadışı bir bankacılık programı ile alakalı yürütülen soruşturma kapsamında resmi bir şüpheli olduğunu bildirmesinden sonra 1 Aralık’ta Vancouver’da tutuklandı.

ABD hükümeti suçluyu hala talep etmemesi ve bunu yapmak için sadece 3 günü kalmış olması sebebiyle, bu tutuklama olayı Çin tarafından kötü niyetli politik bir saldırı olarak nitelendi ve Çin sınırları içerisinde bir grup Kanada vatandaşı tutuklandı. Tutuklanan Kanada vatandaşlarından birisinin iki hafta önce ülkeye metamfetamin sokma suçu yüzünden ölüm cezasına çarptırıldı. Bu arada Huawei, dostça bulmadığı pazarları o pazarlardan çekilmekle tehdit ediyor. Bu da aslında tam ABD'nin gerçekleştirmek istediği hamle.