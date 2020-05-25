Huawei Mate 40, 5nm Kirin 1000 İşlemcisiyle Gelebilir

Huawei, ABD'nin ticari yaptırımlarından önce TSMC'den Mate 40 serisi için yonga siparişini verdi. Ancak yeni bir sızıntıya göre Mate 40 serisi, Kirin 1020 yerine Kirin 1000 yongasıyla gelebilir.

Huawei'nin Mate serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonunu eylül ayında tanıtması bekleniyor. Huawei Mate 40'ın şimdiye kadar HiSilicon Kirin 1020 yonga setiyle geleceği öngörülüyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bir söylenti, cihazın 5nm üretim sürecine dayanan Kirin 1000 işlemcisine sahip olacağını öne sürüyor.

Twitter'da isabetli sızıntılarıyla öne çıkan Teme adlı kullanıcı, yaklaşan Huawei Mate 40 serisinin TSMC tarafından üretilecek Kirin 1000 yonga setini barındıracağını öne sürdü.

ABD'nin ticari yaptırımlarını sıkılaştırmasının ardından yarı iletken üreticisi TSMC, Huawei'nin yeni yonga siparişlerini reddetmişti. Ancak Huawei, 5 nm yongaları yeni yaptırımlar uygulanmadan önce sipariş etti. Dolayısı ile Çinli teknoloji devi, Mate 40 için TSMC tarafından üretilen yongaları tedarik edebilecek ancak sonraki modellerin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Son raporlar TSMC'nin 7 nm siparişlerinin dolu olduğunu ve Huawei'nin sadece 5 nm ve 12 nm yongaları alabileceği gösteriyor. Çinli şirketin en büyük tedarik sorunu 7 nm yongalarda olacak gibi görünüyor. Kirin 990 ve Kirin 980 yonga setlerinde kullanılan mimari için yeterli yonga tedarik edemeyecek olan Huawei, önümüzdeki süreçte ciddi sıkıntılar yaşayabilir.