Hyundai, yüksek performanslı araçları için kullandığı 'N' markası altında elektrikli araçlar üreteceğini duyurdu. Dev şirket, elektrikli araç Ioniq 5'in 'N' versiyonunun geleceğini belirtirken tasarımlarıyla dikkat çeken iki konsept aracını tanıttı.

Dünyanın en büyük otomobil şirketleri, içten yanmalı motorlu otomobilleri bırakıp elektrikli araçlara yönelmeyi planlıyor. Güney Kore merkezli Hyundai de bu markalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin yeni elektrikli sedan modeli Ioniq 6’yı tanıttığını sizlerle paylaşmıştık. Dikkat çeken bu aracın Tesla Model 3 ile yarışabileceği ifade edilmişti.

Dev şirket, yaptığı yeni açıklamalarla elektrikli otomobiller konusunda bir hamle daha yapacağını duyurdu. Hyundai, yüksek performanslı araçları için kullandığı bir marka altında da elektrikli araçlar üretmeye başlayacağını aktardı.

Hyundai N elektrikli oluyor

Otomobil meraklısıysanız Hyundai’nin 2016’da kurduğu ‘N’ markasını duymuşsunuzdur. Almanya’daki ünlü bir yarış pistinden ismini alan marka, dev şirketin yüksek performansa sahip araçlarında kullandığı bir sınıflandırma olarak nitelendirilebilir. Şimdi yapılan açıklamalar da şirketin N markası altında elektrikli araç da üretmeye başlayacağını ve BMW, Mercedes-Benz gibi lüks markalarla yarışacağını gösteriyor.

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi, yaptığı açıklamalarda elektrikli SUV’u Ioniq 5’in yüksek performanslı ‘N’ versiyonunun 2023’te piyasaya sürüleceğini ifade etti. Hyundai, buna ek olarak RN22e (sağdaki araç) ve N Vision 74 (soldaki araç) isimli iki yüksek performanslı konsept aracını da perşembe günü tanıttı. Bu araçların üretilip üretilmeyeceği ise açıklama yapılmadı.

Konsept araçlar incelendiğinde, RN22e’nin Ioniq 6’nın tasarımına benzerlik gösterdiği ve genişletilmiş menzile sahip olacağı görülüyor. Klasik bir aracı andıran N Vision 74’ün ise Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo ve 1974 Hyundai Pony Coupe konsept araçlarından ilham alınarak oluşturulduğu göze çarpıyor.

Açıklamalara göre her iki araç da Hyundai şirketinin geleceğe yönelik vizyonunu göstermek için hazırlandı. Bu, markanın bütçe dostu bir otomobil üreticisinden çok dünya çapında lüks elektrikil araçlar üreten bir markaya dönüşmeyi amaçladığını gösteriyor. Bunu, Ioniq 5 SUV ve Ioniq 6 gibi araçların şık tasarımlarından anlamak da mümkün.

Konsept araçların tanıtımını aşağıdan izleyebilirsiniz