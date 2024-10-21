IBM, kurumsal müşterilere yönelik yeni yapay zekâ modeli "Granite 3.0"ü duyurdu. Önceki sürümlere göre daha fazla esneklik sunan Granite 3.0, patent desteği de sunuyor.

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketlerinden IBM, ilk kez 2023'te duyurduğu büyük dil modeli Granite'in yeni sürümünü duyurdu. "Granite 3.0" olarak isimlendirilen açık kaynak kodlu model, daha fazla ince ayar yapılabilmesini sağlıyor. Granite 3.0'ün önceki sürümler gibi kurumsal müşterilere yönelik olduğunu söyleyelim.

Farklı farklı seçeneklere sahip olan Granite 3.0, küçük modeller sunuyor. Şirketin açıklamasına göre işletmeler, Granite 3.0'e IBM'in kendi portalı üzerinden veya Amazon Bedrock, Amazon Sagemaker ya da Hugging Face gibi platformlar üzerinden ulaşabilecekler.

Granite 3.0, tam olarak neler sunuyor?

Granite 3.0, bir işletmenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. İşletmeler; otomasyon, siber güvenlik, uygulama geliştirme veya dış kaynak gibi kategorilerde kurumsal uygulamalara özel modellere anında ulaşabilecekler. Şirketin açıklamasına göre Granite 3.0, Google ve Anthropic gibi rakip firmaların yapay zekâ modellerinden daha iyi performans gösterecek.

Granite 3.0'ün önemli özelliklerinden bir tanesi, Apache 2.0 aracılığıyla lisanslanabiliyor olması. Böylelikle geliştiriciler, Granite 3.0 üzerine inşa ettikleri projeleri patentlendirebilecek, hatta kendi markaları hâline getirebilecekler. Ancak 10'dan fazla dil desteğine sahip olan Granite 3.0'ün Türkçe destek sunmadığnı da belirtelim.