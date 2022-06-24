İkinci El Tablet Almadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken 7 Nokta

Teknoloji ürünlerinin fiyatı malum. Bu nedenle kullanıcılar ikinci el ürünlere yöneldiler. Özellikle ikinci el tablet alışverişi hiç olmadığı kadar yaygın. Peki karlı bir alışveriş yapayım derken dolandırılma ihtimalinizi nasıl ortadan kaldırırsınız? İşte ikinci el tablet alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar ve ikinci el teknoloji alışverişi hakkında bilmeniz gerekenler.

Döviz kurunun önlenemez yükselişi devam ettiği için teknoloji ürünlerinin fiyatları her geçen gün daha da artıyor. Artık kimse zorunda olmadığı sürece teknoloji alışverişi yapmıyor. Ancak özellikle tabletler eğitim amaçlı kullanıldığı için zorunlu ihtiyaç haline geldi. Sıfır fiyatları epey can sıkıcı olduğu için de pek çok kullanıcı artık ikinci el tabletlere yöneliyor. İkinci el tablet alışverişi hiç olmadığı kadar yaygın hale geldi.

İkinci el tablet ve benzeri teknoloji ürünleri almak elbette çok daha avantajlı bir ödeme yapmak demektir. Ancak ya karlı bir alışveriş yaptığınızı düşünürken dolandırılıyorsanız ya da düşündüğünüzden kötü bir ürün alıyorsanız? Bu durumda dikkat etmeniz gereken bazı noktalar ve üzerinde düşünmeniz gereken detaylar var. Gelin ikinci el tablet alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalara yakından bakalım ve iyi bir ikinci el tablet nasıl alınır tüm detaylarıyla görelim.

İkinci el tablet alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Şarj girişini ve düğmeleri kontrol edin:

Teknoloji ürünlerinin en kolay hasar alan noktaları düğmeleri ve şarj girişleridir. Zaman içinde gelişen bu hasarları kullanıcının kendisi bile fark etmeyebilir çünkü alışmıştır. Ancak ikinci el bir tablet alıyorsanız bu tür ufak hasarların olup olmadığına bakmalısınız. Parmak izi okuyucusu gibi donanımlarda da bu durum geçerli. Her bastığınızda çalışıyor mu, tepki verme süresi normal mi, her durumda şarj oluyor mu yoksa giriş portu oynadığı için yalnızca tek bir açıda mı şarj oluyor gibi soruları tableti elinize aldıktan sonra cevaplandırmaya çalışın. Elbette sıfır gibi olmayacaktır ancak yine de hasarlı olmaması gerekir.

Tabletin fabrika ayarlarına döndürüldüğünden emin olun:

Bu noktaya herhangi bir teknoloji ürününü hem alırken hem de satarken dikkat etmelisiniz. Tüm teknoloji ürünleri, o cihazı kişiselleştirilmiş özellikleriyle kullanmanız için bir hesap açmanızı ister. Söz konusu hesaplarda kullanıcıya ait sayısız kişisel veri vardır. Eğer tabletinizi satıyorsanız bu verilerin başka birinin eline geçmesini istemezsiniz. Aynı şekilde satın alanlar da böyle bir sorumluluk almak istemez. Bunun yanı sıra sıfırlanmamış bir cihaz, önceki kullanıcının ayarladığı özelliklere sahiptir. Cihazı fabrika ayarlarına döndürerek kendi ayarlamalarınızı yapmanız son derece önemli.

Tabletin ekranını kontrol edin:

Kullanıcıların büyük bir bölümü ellerindeki teknoloji ürününü herhangi bir hasarı olmadığı halde sadece artık kullanmak istemedikleri ya da yenisini almak istedikleri için satıyorlar. Ancak bazıları ellerindeki ürün hasarlı olduğu ve tamir masrafı yüksek olduğu için satmak isterler. Örneğin kırılmış bir ekran, düşme sonrası yaşanan piksel kaybı ya da dokunmatik ekran sorunları. Satın alacağınız ikinci el tabletin böyle bir hasarı olup olmadığına dikkat edin. Kılcal çatlaklar bile ileride farklı sorunlara neden olabileceği için bu tür ürünleri tercih etmekten kaçının.

Tabletin gövdesini kontrol edin:

İster alüminyum ister plastik bir gövdeye sahip olsun, satın alacağınız ikinci el tabletin gövdesinde herhangi bir ezilme ya da çatlama olmamasına dikkat edin. Ufak bir ezik ya da çatlak çoğu zaman zararsız göründüğü için ikinci el tablet alan kullanıcılar görmezden gelirler. Ancak o küçük hasar çok daha büyük bir sorunun habercisi olabilir. Örneğin sık sık düşürülüp ufak gövde hasarları almış bir tabletin iç donanımları bu düşmeden hasar almış ve her an büyük bir sorun doğuracak olabilir. Yani gövde hasarı göz zevkinizi bozmaktan daha büyük sorunların işareti olabilir.

Eski modellerden uzak durun:

Çok daha uygun fiyata satıldıkları için pek çok kullanıcı ikinci el tablet alırken eski modellere yöneliyor. Elbette yeni modeller ucuz olmaz ancak eski modeller her zaman sorunsuz olmayabilir. Şöyle ki bir teknoloji ürününün ömrü ortalama 5 yıldır. Üreticiler de güncelleme ve güvenlik desteğini bu süre boyunca verirler. Eski ama sağlam bir tablet elbette bulabilirsiniz ancak güvenlik ve güncelleme desteği almadığı için düşündüğünüz kadar verimli kullanamayabilirsiniz. Böyle bir ürün satın almadan önce ortalama kaç yıl daha güvenlik ve güncelleme desteğini alacağını mutlaka öğrenmeye çalışın.

İkinci el tableti güvenli bir ödeme yöntemi kullanarak satın alın:

İşte geldik ikinci el tablet alırken dikkat etmeniz gereken en kritik noktalardan bir tanesine. İkinci el tablet satın aldığınız bir mağazanın yeri yurdu belli olduğu için biraz daha güvenilirdir. En azından gidip bir sorun olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak son yıllarda ikinci el teknoloji alışverişleri daha çok internet üzerinden yapılıyor ve her zaman bir alışveriş sitesi aracılığıyla yapılmıyor. Parayı gönderdiniz, tablet geldi, bozuk çıktı, adamı ara ki bulasın. Böyle bir durum yaşamamak için siz alışverişi onaylayana kadar paranızı satıcıya teslim etmeyen ve destek hizmeti veren internet sitelerini kullanmalısınız. Belki aracı ödemesi yapmanız gerekebilir ancak en azından güvenli bir alışveriş yapmış olursunuz.

Satın alacağınız ikinci el tabletin ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olun:

Yalnızca ikinci el tablet satın alırken değil, hangi teknoloji ürününü alıyorsanız alın kendinize sormanız gereken en önemli soru, ben bu ürüne tonla para veriyorum ama ihtiyaçlarımı karşılayacak mı, olmalı. Her yıl yeni bir tablet modeli tanıtılıyor ve her yeni model benzersiz özellikler sunuyor. Satın alacağınız ikinci el tablet yalnızca bugün değil, ilerleyen zamanlarda da istediğiniz özellikleri sunacak mı emin olmalısınız.

Kaç inç bir tablet istiyorsunuz, iOS mu olsun Android mi, dahili belleği yeterli mi yoksa genişletilebilir mi olsun, Wi-Fi yeterli mi yoksa SIM kart desteği de mi olsun, harici donanım seçenekleri neler, ileride satmak istersem çok zarar eder miyim, istediğim uygulamaları ve oyunları çalıştıracak mı ve daha nice soru ile satın alacağınız ikinci el tabletin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağı üzerine düşünün ve sorunun yanıtını bulmaya çalışın.

Sıfır ürünlere yüksek ücretler ödemek istemeyenler için ikinci el tablet alırken dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsettik ve ikinci el teknoloji alışverişi hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık. Daha önce ikinci el tablet ya da başka bir teknoloji ürünü aldınız mı, memnun musunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.