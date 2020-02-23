İletişim Başkanlığı, Corona Virüs İddialarını Yalanladı

İletişim Başkanlığı, sosyal medya mecralarında Türkiye'de corona virüs vakalarına rastlandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir" denildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve can almaya devam eden COVID-19 (Yeni Corona virüs) salgınıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, salgınla ilgili olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların gereken bütün önlemleri aldığı bildirildi.

Salgının ülkeye bulaşıp yayılmaması için tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydeden İletişim Başkanlığı, "Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir. Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye’de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

'Resmi kaynaklar dikkate alınmalı'

İletişim Başkanlığı, COVID-19'la ilgili olarak medya kuruluşlarını, medya mensuplarını ve tüm vatandaşları, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaya çağırdı. Açıklamada, "Bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

İletişim Başkanlığı açıklaması "Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İlgili süreç Başkanlığımızca da azami hassasiyetle takip edilmektedir" denilerek son buldu.

Türkiye, İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından İran'la olan sınırını kapattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van devlet hastanesinde soğuk algınlığı belirtileri olan 5 kişi bildiğiniz üzere gözlem altındaydı. Onların sonuçları da Corona virüs açısından negatif çıktı" dedi. Kapatılan sınır kapıları arasında Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy, Hakkari-Esendere'nin yanı sıra Iğdır’dan özerk Nahçivan bölgesine açılan Dilucu sınır kapısı da yer alıyor. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor.

Öte yandan corona virüs salgını Avrupa'yı da tehdit etmeye başladı. İtalya'da Venedik Karnavalı tedbir amaçlı iptal edilirken, ülkenin kuzeyinde corona virüs nedeniyle ilk ölüm haberi geldi.